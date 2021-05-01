網美Judy邱比特2020年因打扮成Uber Eats外送員，僅穿著超低胸背心和熱褲，瞬間在各大社群平台引起熱議，好身材也擄獲不少粉絲；日前邱比特和姊妹淘到花蓮遊玩，驚喜曬出身上只有內衣和內褲的床照，撩人姿勢讓好身材被看光，網友又再度淪陷。

日前人氣網美邱比特在IG分享去花蓮旅遊的照片和心得，滿心歡喜地表示，「旅行是對疲憊的身心最好的充電方式」；畫面中邱比特穿了一套灰色內衣褲，雙腿為張開跪坐在床上，一雙水汪汪大眼睛盯著鏡頭，且露出燦爛無比的笑容，天使般無害臉蛋加上魔鬼誘人身材，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

邱比特2020年因打扮成Uber Eats外送員，僅穿著超低胸背心和熱褲，瞬間在各大社群平台引起熱議。(圖/ 摘自Judy邱比特IG)

日前邱比特和姊妹淘到花蓮遊玩，驚喜曬出身上只有內衣和內褲的床照，撩人姿勢讓好身材被看光。(圖/ 摘自Judy邱比特IG)

另外，邱比特介紹自己住的民宿有多棒，不僅遠離喧鬧的都市，住處前面還有一片湖，還能供旅客愜意划船，景色美不勝收；除了誘人美照外，邱比特和姊妹淘更在民宿裡玩起溜滑梯，展現活潑爽朗的一面。

許多網友看到度假放鬆的邱比特美照，眼睛都不知道該放哪，興奮地表示，「這身材辣到我電力也充滿了」、「看來妳充的很飽」、「前三張是對我身心最好的充電方式」、「太辣了，真的是極致的誘惑啊」、「有妳一起旅行，才能將電充滿滿」、「胸快比臉大了吧」。

(中時新聞網)