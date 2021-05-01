2019年普悠瑪脫軌事故震驚台灣社會，事隔不到3年，令人遺憾的太魯閣408車次事件再次發生，2起重大意外讓全國籠罩在悲傷當中。為促使人民關注家屬與救難者的心理健康，文明人權服務協會今晚邀請台灣民眾黨立委蔡壁如擔任主講，與關注台鐵改革的相關團體會談，並在專業心理師的帶領下進行放鬆減壓。

文明人權服務協會理事長張凱鈞感嘆，他從2018年就持續陪同受難者在台北車站前連署，並赴監察院陳情、北檢按鈴申告，無奈交通部長更替後，仍未給受難者家屬一個真相，「行政機關不能再如此顢頇。」

張凱鈞說，政府官員只會對著罹難家屬說要節哀，說他們感同身受，但這十足的風涼話，對這些家屬來說無疑2次傷害，除罹難者家屬的悲傷情緒無法撫平外，救難當下也有現場許多救難、醫護及社工人員，第一線救災者的心理壓力與創傷，有誰幫忙聆聽？

由於社會大眾只將重點放在賠償金多寡，未注意家屬與救難者的心理健康，張凱鈞決定舉行會議，由蔡壁如擔任主講，與會者在有台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長劉承武、台灣職工教育培訓協會、普悠瑪受難家屬自救協會會長董小羚及夫婿范銘浚及鐵路旅遊達人田一修。

會議中眾人述說台鐵怠惰殺人及政府如何掩蓋真相，與會者透過述說感受到同情，也逐漸將心靈的枷鎖解開，並在專業心理師的帶領下進行相關的放鬆減壓。

蔡壁如認為表示，這樣的座談很具紓壓的成效，而民眾黨黨內具備有許多優良的心理方面的治癒人才，日後將會考慮將此座談模式推廣到中南部，提供更多人相關心理諮商，共同打造台灣心靈健康新運動。

(中時 )