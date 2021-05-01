《全明星運動會》自播出以來獲得極大迴響，然而成員們近來卻是多災多難，先是紅隊成員范逸臣因傷退出，現在媒體更披露藍隊疑似爆發集體食物中毒，藝人選手們受訪時都不約而同地提到出現腸胃炎症狀，令人憂心。

人氣節目《全明星運動會》藍隊被爆疑似集體食物中毒，據聯合報報導，包括鼓鼓、小春、洗菜等藍隊選手們，在吃了某家餐廳食物後，竟都出現腹瀉等腸胃炎症狀，主力戰將潘君侖（Masha）更透露他連拉3天肚子，哀號腹痛難耐。

其實《全明星運動會》高人氣的背後，都是藝人選手們付出極大努力而來，范逸臣日前才因為左腳後側大腿撕裂傷，接連的新傷又加上舊疾，經過深思後毅然決定退賽。

房思瑜先前更因紅隊不斷落敗，壓力爆棚，在IG上傳自己的痛哭照，大爆節目背後辛酸，「不管紅藍大家帶著全身拉傷發炎，再練肌肉可能會斷，肩膀膝蓋積水，手指骨折因爲持續不停的練習，現在還沒有接回去，僵硬無法彎曲，吃了消炎止痛藥繼續練。」

房思瑜說努力是基本，看著落後除了苦練也只能拚，輸了大家也很不甘心，但最意外的還是范逸臣的退賽，「這段時間他完全沒有提過這件事，每一次的練習時都拚了命讓我們沒發現，我們顧著自己的傷，沒發現原來你的傷已經讓你這麼痛... 也謝謝范哥這段時間的陪伴跟指導，你是這麼溫暖又強大。」

(中時新聞網)