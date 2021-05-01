印度少年阿南德(Abhigya Anand)曾在2019年8月預言2020全球將會爆發新冠疫情，準確命中而聲名大噪，被稱為「印度神童」，上月25日他在YouTube上傳了最新預言影片，指出今年9月全球將爆發第三波疫情高峰，且會持續到2022年5月才會好轉。

阿南德在影片中指出，6月28日起，木星會開始慢慢靠近摩羯座，到了9月徹底到達魔羯宮位，全球疫情也將迎來第三波高峰，11月開始會小有改善，但要到2022年5月，才會開始明顯好轉，經濟也跟著復甦。

阿南德說，2021情形在某方面來說優於2020，外界不必過度擔憂，呼籲人類要勇於認錯，奔向大自然，提升身體與精神能量，雖然無法抵禦新冠疫情，但也能跟其他疾病抗衡。

阿南德自從準確預言疫情後，獲得不少網友支持成為「信徒」，但也有許多專家與學者質疑其說法，認為阿南德只是東拼西湊、亂槍打鳥，藉由話術來吸引大眾注意，讓人相信他真的精通占星術。

(中時新聞網)