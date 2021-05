美股上周五雖在科技股領跌下收黑,但總結4月表現依舊強勢,三大指數月線全紅。本周進入5月第一周,上月非農就業報告及持續發布的美企財報,料是市場關注焦點。

預定7日(周五)出爐的4月非農就業報告,料有好消息傳來,繼3月新增就業人口91.6萬之後,經濟學家看好4月增幅輕鬆達百萬大關。

券商Jefferies經濟師預估,4月非農就業人口新增70萬至210萬。《道瓊新聞社》訪調經濟師後,平均預估增加97.8萬,失業率由6%續降到5.8%。

市場緊盯聯準會(Fed)是否準備調整購債計畫之下,本周五發布的最新就業報告顯得格外重要。富國銀行利率主管舒馬赫(Michael Schumacher)表示:「如果就業數據火燙強勁,投資人難免預期,Fed可能將量化寬鬆減碼的時間點提前。」

另外本周仍有多家美國企業發布季報,除通用汽車和媒體巨頭ViacomCBS之外,新冠疫苗生產商輝瑞及莫德納也要公布最新業績,線上運彩商Draftkings與人造肉商Beyond Meat的財報亦在本周揭曉。

根據金融數據供應商路孚特(Refinitiv)資料,迄至目前已發布季報的標普500企業中,87%擊敗預估,第1季獲利漲幅可望超過46%。

儘管美企財報亮麗,上周五亞馬遜、蘋果、谷歌母公司Alphabet等科技股賣壓沉重,拖累標普指數及那斯達克指數走跌。

道瓊指數跌0.54%,收在33,875.31點;標普指數收跌0.72%,報4,181.21點;那斯達克指數跌0.85%,以13,962.68點作收。周線部分三大指數也是黯淡無光,標指持平無漲跌,道指與那指各跌0.5%、0.4%。

但總結美股4月表現依舊強勢。那指月漲幅5.4%,已是連漲6個月;道指月漲2.7%,標指月漲5.2%,雙雙繳出月線連3紅。

然而時序進入5月,今年來多頭氣勢難擋的美股仍不見修正,投資人擔心「5月賣股走人」(Sell in May And Go Away)的魔咒即將發威。

瑞銀集團全球財富管理部門策略師報告指出,「美股盤旋在歷史高點,投資人很難不被這股市古老諺語牽著走。」

(工商 )