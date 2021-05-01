前進戰略高地

印度疫情大失控，1日單日新增40萬例確診，每分鐘就有2人死亡。台灣也爆發華航機師染疫案、諾富特飯店群聚案擴大，累計9機師、6名家屬、4名飯店員工確診。國際專家賴岳謙表示，印度疫情失控是人禍，台灣卻還在政治防疫，他很擔憂若變得跟印度的狀況一樣，就會形成一個大的破口。

賴岳謙在中天《前進戰略高地》節目中表示，印度疫情為什麼會失控，一般認為是人禍。政治人物扮演很重要的角色，他指出，印度就是一堆政治人物帶頭示範違反防疫規定，讓印度人全部掉以輕心，而去參加政治活動、宗教活動。由於病毒是雙變種病毒，毒得不得了，感染速度也很快，甚至還有英國傳過去的病毒，各種病毒聚集在印度，可見情況多嚴重。以目前來看，印度的疫情是人禍為主、天災為輔。

賴岳謙指出，印度疫情失控是人禍，可給台灣作為借鏡，台灣如果也是政治防疫的話，比如衛福部長陳時中滿腦子很想參與選舉，看他的講話、動作，就是要粉飾太平，好像台灣的疫情很好。

賴岳謙認為，我們台灣的民眾在防疫上做得很棒，包括戴口罩、出入公共場所會保持安全距離 ，但我們的防疫中心卻還在政治防疫，他很擔心會和印度的情況一樣，防疫形成一個大的破口，而讓這個大破口造成台灣的防疫失敗，這是我們不願樂見的。

(中時新聞網)