民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，引起社會關注，1日晚間民進黨台北市黨部評議委員會通過臨時動議，決議開除趙介佑黨籍，趙映光也請辭評議委員及一切黨務。前民進黨立委郭正亮指出，趙映光本來打算培養趙介佑，但趙介佑2016年染毒後，就越走越歪了，同時他也指出，大家認識趙映光和他的姑姑趙心瑜，但不一定會認識趙介佑。

郭正亮4月30日在中天網路節目《正常發揮》中表示，趙映光本來要是要培養趙介佑，但他2016年當選黨代表之後不幸染毒，越走越歪，「2016年他開始吸毒，吸毒之後開始結交一些壞朋友，然後越搞越爛」。

郭正亮指出，2016年是轉捩點，趙映光有講說，趙介佑不好好讀書，而他想讓趙介佑跟著自己做事，但不幸染毒，其實染毒就是一件很不幸的事。

郭正亮坦言，自己不認識趙介佑，並指內政部長徐國勇不認識趙介佑也很合理，因為徐國勇之前是在內湖、南港選區參選，除非是選過市長，或在士林、北投地區參選，不然不會認識趙映光的小孩，可是趙映光、趙心瑜大家都認識，「比如這兩位我就都認識，可是他兒子我就不認，也沒見過，我沒選過北投，台北市我選過8個區，基層我都跑過，可是我沒選過北投」。

此外，1日晚間民進黨台北市黨部評委會召開臨時會議，進行候補評委宣誓就職，並選出新任評委會召集人林萬賀，同時決議除趙介佑黨籍，而趙介佑也透過律師遞交切結書，放棄3日期限的抗辯權及任何相關法律追訴權；最後評委會通過臨時動議，決議開除趙黨籍。

(中時新聞網)