日本《產經新聞》1日報導，先前通訊軟體LINE傳出用戶個資可能外洩至中國大陸，但根據該報的調查，日本至少還有7家以上的大型企業，其用戶的相關個資處於可能被北京政府獲取的狀態，認為先前LINE的狀況可能只是「冰山一角」。

《產經新聞》表示，其針對117家日本企業進行調查，結果來自金融業等不同行業的7家大型企業承認，由於與中國大陸企業有業務往來，相關個資有轉移至當地伺服器儲存，或開放許可讓中國大陸企業能夠瀏覽等狀況。

雖然這7家大企業強調「會遵守隱私法規」、「雙方已簽署保密協議」等，稱不會出現洩密問題。但《產經新聞》指出，中國大陸2017年通過的《國家情報法》第7條規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」，讓北京政府得以強制要求相關企業提供資料，認為民間自行訂立的保密協議在面對此法時完全無法發揮作用。

雖然其他企業都稱並無個資外洩的風險，但《產經新聞》發現，其中有不少公司將客服中心設在中國大陸，或其委託的外國企業，又將該業務轉包給中國大陸公司，同樣面臨風險。另外，在117家日本企業中，還有約20%拒絕回答此問題。

明治大學治理（Governance）研究學系的湯淺墾道教授表示，由於大多數日本企業都和中國大陸有業務往來，呼籲應進行整體性調查，詳細確認風險所在。

(中時新聞網)