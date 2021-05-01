高捷劇中瀟灑祝簡嫚書幸福。（八大提供）

婚禮以電競為主題。（八大提供）

邱澤（左起）、陳意涵、林心如、林哲熹以cosplay造型參加婚禮。（八大提供）

《她們創業的那些鳥事》周日（2日）播出最終回，簡嫚書從第1集開始，歷經5位男人的情感波折，在最後一刻她終於確認自己的Mr.Right，被喻為是「最瀟灑的前男友」高捷灑脫大方放手，成就他們。

劇情裡哈孝遠為了搶回簡嫚書，在登機匣口前疾奔衝刺，現場攝影師竟抓不到他的鏡頭，沒料到哈孝遠跑步速度飛快，事後哈孝遠露出得意笑容：「現在還有誰懷疑我是專業的運動員，我是為戲增肥的。」

斥資2億、集結金獎團隊包括導演許肇任、編劇呂蒔媛共同打造的《她們創業的那些鳥事》，播出3個多月以來因題材貼近生活，受工作女性青睞，同時因選角到位，主角演技純熟，作品叫好又叫座，截至目前在愛奇藝台灣站已超過1086萬點擊，也再度刷新近期台劇點擊的新高點。

最終回的婚禮橋段突破過往傳統，以電玩競技為主題，全部賓客以Cosplay裝扮參加，陳意涵對濃妝扮像她非常喜歡，形容有大姊頭的fu；邱澤則是一身帥氣的古墓奇兵造型；李元元全身皮衣走酷帥路線，笑說如果動作大，網襪不小心勾破不要緊，反而很搭配這身風格，當下甚至認為自己蠻適合演動作片。簡嫚書為了這部戲前後穿過2次白紗，表示現在對婚紗已經無感，回想起自己結婚去試婚紗時，形容過程還是很像在工作。

陳意涵在殺青戲的花絮中特別提及，前一天其實已殺青結束戲份的邱澤，特別意外現身，頓時讓陳意涵紅了眼眶，上前給邱澤一個感謝的擁抱。陳意涵說，她很久沒有接戲，回想拍戲每天上班原本累累的心情，但看到劇組的大家，好像每個人都給你一點電，從梳化開始，就愈來愈開心，大家都像是她的電池，給她很多力量來完成這部戲。

(中時 )