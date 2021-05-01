民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑案持續延燒，如今更爆出趙介佑還是替代役逃兵，引發軒然大波，對此時代力量立委王婉諭在臉書除批評內政部與役政署外，更轟北市府「助紂為虐」，但隨後有網友反問一句話，王婉諭當場靜音不再回應。

王婉諭就趙介佑逃兵一事批評，質問究竟有什麼特權與漏洞，讓內政部、役政署及台北市政府放任一個2018年開始服役的替代役男，多次擅離職役並且在外為非作歹。

網友質疑北市府已經通報並移送了，借用范雲之語大酸王婉瑜「這裡面妳覺得有什麼事情，是台北市政府沒照顧到的」(圖／王婉諭臉書)

王婉諭質疑，一個前科罄竹難書的役男，難道只因為是黨高層之子就能在這3年期間視法律為無物？痛批內政部、役政署螺絲鬆掉，該打掉重練，更轟北市府嚴重缺乏管理監督之責，根本助紂為虐。

但PO文貼出後，隨即有網友質疑與北市府何關，王婉諭則表示，替代役男的日常服勤、管理責任是屬於該服勤單位，也就是趙男所分發的台北市政府。底下另一名網友看不過去，反問「北市府是該服勤主管單位，那役男逃逸後主管機關除了通報之外，還有負責追補的責任嗎？」，更大酸「還是像范大立委說的：這裡面妳覺得有什麼事情，是台北市政府沒照顧到的」，王婉諭當場靜音，不做回覆，至今過了18個小時王婉諭依舊沒回應，但持續在臉書PO新文章。

不少網友也紛紛湧入嘲諷：「還以為要認真檢討執政黨，結果最後又是扯北市府」、「死都要拖柯文哲下水」、「明明就是綠色價值一手遮天，偏偏要搞成白色失職」、「北市府早把人移送了，妳該問的是為什麼檢調單位遇到DPP高層就跟死人一樣毫無作為」、「3月才來北投，4月就移送還不夠快哦」、「民進黨敗類搞事，柯文哲負責」、「內政部長還跟逃兵合照呢」、「不去質詢警政署長，跑去嗆台北市長」、「原來內政部也歸北市府管」、「這事連側翼都不敢扯柯了，結果立委竟然先起頭」。

對此北市府也發出聲明駁斥，表示趙介佑3月22日被調至北投區公所，但4月起即出現曠職情形，4月22日召開獎懲委員會，並於26日函送地檢署偵辦。民眾黨發言人蔡峻維也批王婉諭搞不清楚狀況就亂放話攻擊市府，卻對主責的行政院、內政部、役政署輕輕放下。

(中時新聞網)