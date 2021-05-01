茄子蛋近來推出台語新歌〈愛情你比我想的閣較偉大〉，同是熱門國片《當男人戀愛時》電影主題曲，成績亮眼。茄子蛋的台式搖滾曲風，深植人心，加上他們在歌曲中，流利、道地的唱出台語歌詞，也為近年來的歌壇台語歌帶來年輕新氣象。台語對於茄子蛋來說意義非凡，代表著從小與家人情感，將適逢母親節，茄子蛋樂分享過往與父、母及長輩過節相處點滴。

主唱兼鍵盤手阿斌從小與家人幾乎只講台語，練就一口在地台語腔，他跟家人感情深厚，表示之前常待在汐止時，偶爾會去阿嬤的菜園，幫忙除草、施肥等，更憶起某年過年時，曾與姊姊一起跟阿嬤學製作傳統年糕，把糯米磨成米漿，放入布袋內，把水擠出來等細節，十分費工，體會到阿嬤製作年糕的辛苦，他自虧：「做出來沒有很成功，做一次就沒做，之後很想吃，但就很懶，去外面買就好。」

阿斌每年也會貼心祝賀媽媽、阿嬤：「母親節快樂！」吉他手阿任提到在小時候常與阿嬤互動，阿嬤過去會去廟前幫忙煮辦桌，也會帶著他一起到現場，當阿嬤煮到一個段落後，就會帶他去柑仔店買些小糖果、小玩具，甚至還會偷偷的塞零用錢給他，阿嬤溫暖：「不要跟爸爸媽媽講。」讓他至今印象深刻，相當感動。

吉他手阿德過往也會與母親、阿嬤等人一起歡慶母親節，阿嬤很疼愛他，他透露在家中，阿嬤日常很少走到他的房間來，但他在每年除夕都會包紅包給阿嬤，但在晚餐後，阿嬤都會默默偷偷走到他房間、敲敲房門，一手放在臉前比出「噓」的手勢，另一手再把錢塞還給他，阿嬤用氣音說：「把錢收著，有以後賺錢阿嬤再收。」展現濃厚的祖孫情。

(中時 )