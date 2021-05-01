屏東黑鮪魚文化觀光季「海洋音樂會」1日晚間正式登場，屏東女兒Ella雖非壓軸但卻掀起全場最高潮。（謝佳潾攝）

屏東黑鮪魚文化觀光季「海洋音樂會」1日晚間正式登場，屏東女兒Ella雖非壓軸但卻掀起全場最高潮。（謝佳潾攝）

Ella的最後一首歌是與壓軸玖壹壹合體演唱「來個蹦蹦」，也是雙方首次在屏東演唱，再度掀起全場尖叫。（謝佳潾攝）

Ella的最後一首歌是與壓軸玖壹壹合體演唱「來個蹦蹦」，也是雙方首次在屏東演唱，再度掀起全場尖叫。（謝佳潾攝）

Ella的最後一首歌是與壓軸玖壹壹合體演唱「來個蹦蹦」，也是雙方首次在屏東演唱，再度掀起全場尖叫。（謝佳潾攝）

屏東黑鮪魚文化觀光季「海洋音樂會」1日晚間正式登場，屏東女兒Ella雖非壓軸但卻掀起全場最高潮，開朗活潑的她一登台即熱情與台下粉絲打招呼，她驕傲道「屏東是我長大的地方」，還稱爸爸媽媽坐在台下看她表演好害羞，但也不忘當起屏東觀光最佳代言人，唱歌之餘頻頻稱讚屏東有多好玩。

Ella說，她住屏東麟洛，對東港一點也不陌生，直到現在只要黑鮪魚季一到，爸爸就會打電話問她要不要回家吃黑鮪魚，她真的很愛屏東，屏東不僅有很多美食，現在還多出好多好玩的景點，其實她4月29日就回家了，還特地去逛了縣民公園，真的太美了。

Ella的最後一首歌是與壓軸玖壹壹合體演唱「來個蹦蹦」，也是雙方首次在屏東演唱，再度掀起全場尖叫，隨後玖壹壹也不負歌迷期待帶來一首首嗨歌，嗨爆現場。

屏東黑鮪魚文化觀光季「海洋音樂會」在康康、許富凱、朱海君、蕭煌奇、Ella、玖壹壹等接續演唱下，嗨翻東港夜。

屏東縣長潘孟安表示，每年黑鮪魚季舉辦時，恰逢母親節及端午節，歡迎全國民眾一起來屏東歡慶佳節、大啖黑鮪魚等美味海鮮。

(中時 )