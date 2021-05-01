有位民眾卻在路邊驚見「小學生操盤手」，引起熱烈討論。但也讓不少網友擔心，是否正應驗了「擦鞋童理論」？(摘自路上觀察學院)

台股指數近期屢屢開紅盤，熱鬧的股票市場果然吸引了許多投資人加入，掀起一波全民買股的熱潮。隨著年輕族群年輕化，許多少年股神更是橫空出世，近日，有位民眾更在路邊驚見「小學生操盤手」，引起熱烈討論。但也讓不少網友擔心，連小學生都瘋股票的現象是否正應驗了「擦鞋童理論」即將發生？

一位網友在臉書社團《路上觀察學院》上貼出兩張照片，在外面辦事時，身旁的小學生竟不是在滑手機打遊戲，而是打開股票App看盤，讓他驚呼，「第一次看到小學生操盤手！」貼文吸引超過1.2萬人按讚，網友紛紛表示，「這個以後不得了」、「自己的零用金自己賺」。

不過，隨著貼文被轉錄至PTT《股票板》，卻引起網友擔心指出，「看到有小學生操盤手很擔心擦鞋童理論會不會讓台股一夕崩盤， 雖然目前一切跡象至少在2022年底FED升息之前全球熱錢流竄台股多頭行情短期不會結束。」

對此，網友們紛紛感嘆道，「人家在玩泥巴他就贏在起跑點了，弟弟帶我飛」、「連小學生都會操盤了...這年代...」、「少年股神不稀奇了，現在是幼幼股神的年代」、「幼年股神，太神啦！」但仍有許多人不以為意表示，「很多有錢人小孩都有玩股票」、「拿爸爸的手機而已」、「笑死，賺得沒人家多整天在擔心擦鞋童，殊不知自己才是那隻菜雞」。

「擦鞋童理論」其實是一種股市理論，意指當擦鞋童都在討論股票投資的時候，就是股市交易達到最高峰之時，之後就會開始下跌。

(中時新聞網)