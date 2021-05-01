桃園國際機場諾富特飯店爆發員工群聚感染，一名自稱該飯店員工透過友人向國民黨新北市議員葉元之爆料，諾富特飯店一館、二館混居，還有國內外機師未分流，以及檢疫房客剛退房，就馬上開放給一般旅客住宿。常在臉書評論時事的藥師林士峰指出，2月，中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾說，未來會針對分艙分流和匡列速度這兩點，做進一步改善；如今諾富特為何仍因沒有分艙確實，而造成群聚感染？

針對諾富特飯店被爆一館、二館「混居」等事，中央疫情指揮中心指揮官陳時中1日表示，會去調查，若違反規定，就會處分。

藥師林士峰1日在臉書指出，在今年1月，台灣也曾爆發過類似現在的本土案例危機，台北市長柯文哲當時說，台灣已確診800多例，一家醫院就收了300多例，如果國家把這麼重要的工作交給它，為什麼沒有給它足夠的裝備？比如分艙、分流、專責、輪調，都沒做。

林士峰指出，結果，事隔3個月，類似的問題又再次發生，諾富特為多收客人，竟容許同一層樓「一般旅客和檢疫旅客混居」，甚至檢疫旅客才剛退房，就讓國旅房客使用。請問一下陳時中，他2月的時候曾說，未來會針對分艙分流和匡列速度這兩點，做進一步改善；但為什麼桃園諾富特飯店，還是因為沒有分艙確實而造成群聚感染？

網友回應酸說：「別擔心，一定會有第3次。」、「『鬧鐘』只想著要選市長啊⋯⋯。」

˙在今年一月，台灣也曾經爆發過類似現在本土案例的危機 柯文哲當時說，台灣到現在確診800多例，那家醫院就收了300多例，如果國家把這麼重要的工作交給他，為什麼沒有給它足夠的裝備？分艙、分流、專責、輪調，都沒做！ 結果，事隔三個月，類似的... 由藥師林士峰發佈於 2021年5月1日 星期六

(中時新聞網)