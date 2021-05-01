澎湃新聞1日報導，五一假期首日，上海外灘、南京路步行街等熱門景點再迎大客流。當晚從上海黃浦公安獲悉，2014跨年夜曾發生踐踏36人死亡事件的外灘，濱水區客流量瞬時峰值達6.1萬人次，並仍在攀升，累計值達42萬人次，均創5月1日的歷史新高。

為應對外灘、南京路步行街、豫園、田子坊等區域會出現「大客流」的情況，黃浦公安在疫情防控常態化防控的大背景下，根據人流量變化及時採取疏導攔截、波次放行、單向循環等措施，防止人流對衝突擁擠造成危險。

同時，黃浦警方視情對外灘濱水區採取「 南北均衡、東西攔截、遠端控制」措施；對南京路步行街沿線大客流採取「 南進北出、慢進快出、交替快關、波次放行」等管控引導措施。

考慮到南京路步行街東拓段可能積壓客流，當該區域客流區域飽和時，現場執勤民警將根據指令分別在南京／中山、南京／河南路口採取向滇池路（天津路）、九江路方向分流措施，視情加大力度，引導遊客向北京東路、漢口路方向分流，禁止遊客進入南京路，執勤民警在沿線重點路口進南京路方向也將同步做好防回流工作。

報導稱，為實現人車分離，確保人員密集區域內行人的絕對安全，黃浦警方還將在外灘濱水區外圍的中山東一路南京東路、中山東一路北京東路、南京東路河南中路、中山東一路延安東路等多個路口，結合交通管制措施同步開啟升降式的防衝撞設施。

同時，黃浦交警支隊根據南京路客流變化情況分別對四川／滇池、四川／九江、江西／天津、江西／九江等路口，視情採取禁止非機動車進入南京路步行街方向的管控措施。

需注意的是，節假日期間每天13時至17時，黃浦交警將對泰康路的瑞金二路至思南路段採取臨時性車輛交通管制措施，防止人車混行發生危險。

為了避免未經報備的無人機航拍、低空飛行造成安全隱患，黃浦特警支隊將對「 黑飛」無人機進行反制。

(中時 )