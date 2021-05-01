德國智庫先前研究報告指出，歐盟在電子、化學等多產業對大陸有著嚴重依賴。據外媒報導，歐盟為降低對大陸的依賴性，計畫將在藥物原料、半導體、電池、氫能、雲端技術和原物料等6大戰略領域擬定策略，以減少對大陸和其他國外供應商的依賴。

歐盟為降低對境外供應的依賴，近期大動作頻頻，先是擬定「數位羅盤」計畫，為降低對亞洲晶片產能的依賴，加強歐洲本土先進半導體供應鏈，還傳出招手英特爾、台積電等大廠前去設廠，如今又計畫將在半導體、藥物原料等6大戰略領域，減少對大陸和其他國外供應商的嚴重依賴。

根據《路透社》援引歐盟一份文件表示，歐盟在137項戰略敏感品項中，有幾近一半依賴大陸，其中主要為原材料和藥物，以及其他對歐盟環保和數位戰略極為重要的品項。

歐盟執委會掌管數位政策的副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）和主管工業的執行委員布勒東（Thierry Breton）將於5日提出最新工業戰略計畫，該草案內容將對上述6大領域進行深入的檢視，並擬定相關措施包括「和貿易夥伴有更密切的聯繫令供應鏈多元化，並累積庫存量和必要時自主經營」。

文件中還提到另一策略，即對氫能、低碳產業、製藥業、先進半導體和下一代雲端產業等「共同歐洲利益重要計畫（IPCEI）」投入資金，以強化上述產業。

(中時新聞網)