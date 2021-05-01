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請幫傭竟變引狼入室！歌手玟靈日前在節目上透露，曾請了一名幫傭協助照顧60歲的爸爸，沒想到有次返家卻在爸爸的房間抽屜內找到壯陽藥威而鋼，以及色情書刊，才發現爸爸與幫傭發生了性關係，甚至精明的幫傭還盜領父親的存款，騙財又騙色。

歌手玟靈30日在電視節目《新聞挖挖哇》上分享家人的故事，玟靈先前出國生活，爸爸曾向他要求聘請一名幫傭協助料理家務，玟靈便透過仲介尋得一位本國籍的阿姨幫傭，沒想到一切成為惡夢的開始。

玟靈說，找了幫傭後，經常在半夜接到爸爸打的電話，爸爸總是一通電話就著急的說，「有東西不見了，提款卡也不見了」，而事情直到玟靈回國後才終於見光，她在爸爸的房間抽屜內發現壯陽藥以及色情書刊，驚覺事有蹊蹺，一查才發覺原來爸爸私下與幫傭發生肉體關係。

而提款卡不見一事，真相則是幫傭偷偷趁半夜，蠶食鯨吞盜領父親的存款，前後共領走近70萬元；事後此事走上法律途徑，玟靈與其父親控告幫傭侵占，但幫傭卻拿出預先準備好的錄音檔，直指是玟靈的父親說會照顧她，她所領取的金錢並無不法。

最終法院判決玟靈與其父親敗訴，並認定其父親與幫傭有交往關係。玟靈說，她後來輾轉得知，原來幫傭的背後有龐大的詐騙集團，專用此種伎倆詐取老人家的存款。好心請了幫傭想照顧父親，卻意外引狼入室，讓玟靈一度感到非常愧疚與悲痛。

(中時新聞網)