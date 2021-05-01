台積電停產全球科技業恐斷鏈？《經濟學人》最新一期封面指出在美中兩強國家衝突升級下，台灣已成為全球最危險的地方。媒體人韋安認為，外媒之所以稱台灣是「最危險地區」，是因為一旦台海發生戰火，台灣生產全球90%高端晶片，將使全球包括中國大陸的科技相關產業都會「斷鏈」。

據《工商時報》報導，全球半導體產能嚴重短缺，供不應求情況恐延續到2023年，歐盟雖然與22個成員國及意法半導體、艾司摩爾（ASML）等合組半導體聯盟，但卻把多數產能拿來替歐洲以外的客戶代工，導致晶圓廠留在歐洲幫助不大。而台積電卻能生產全球84%最先進晶片。

韋安1日在臉書對此提出3點分析。第一，《經濟學人》之所以關注台灣是「最危險地區」，就是因為台灣在全球科技產業鏈所扮演的「關鍵角色」。比烏克蘭的地緣政治，對美國和西方更重要，直接影響它們的現實經濟利益。

第二，全球90%高端晶片，以及某些資訊產品關鍵零組件，只有台灣能生產，一旦台海發生戰火，全球包括中國的科技電子產業都會「斷鏈」。可能會發生比新冠肺炎和08金融危機，對全球經濟更嚴重的影響。

第三，之前長榮海運租給日本的商船，在蘇伊士運河擱淺，導致全球海運大亂。顯示台灣在全球科技産業鏈「蘇伊士運河」關卡地位，短期內無人能夠取代，這也就是近年來全球越來越關注台灣的根本原因。

(中時新聞網)