電子股最近的拉升，聯發科及聯電居功厥偉。(圖/先探投資提供)

台股上市櫃在震出七六八四億元歷史天量後，由績優的聯發科及聯電帶頭，短暫拉抬過高，而後漲價聲頻傳的傳產航運、鋼鐵、造紙以及金控股再度拉升，推升指數持續創歷史新高，在第一季報陸續公布前，預期大多將有好成績，只要融資未大幅增加、外資未大賣前，有助台股持續輪動，中低價股表現又強過高價股。

台股在四月二十二日由傳產股爆量，使得上市出現六五三二億元、櫃買一一五二億元，合計七六八四億元歷史天量後，二十三日換由聯發科及聯電拉升，帶領電子股突圍，二六日則呈現電子、傳產、鋼鐵、金融等族群都上漲，指數躍過二十二日天量區上限一七四二八點，持續上攻，展現超強走勢。台股今年以來加權指數已大漲近二十％、櫃買漲幅近十六％，相較美股及全球股市中，台股漲幅名列前三名之內，這還是在外資大賣之下出現，主要在於台股企業獲利真的很好。

台股企業Ｑ１獲利好到爆

去年小賺小賠的面板群創及友達今年可望賺超過四百億元，中鋼第一季稅前已賺一三一億元，航運三雄長榮、陽明、萬海年也都有機會賺三百至八百億元，台塑四寶如台塑、南亞去年ＥＰＳ僅三．一五元及三．二四元，今年可望賺約十元及九元，大幅度成長，包括造紙、鋼鐵、二線塑化、散裝貨運、電線電纜等都將是獲利大幅上升；金融股兩家龍頭國泰金及富邦金第一季都賺超過五百億元，ＥＰＳ各為四．三二元及四．八九元，都超過去年獲利一半。加上電子ＩＣ設計聯詠、天鈺、瑞昱都公布很好獲利，記憶體大幅翻升，聯發科獲利也可望有倍數成長；封測由日月光、京元電帶頭，也幾乎全面成長，聯電亦同，台積電只要獲利維持個位數成長，粗略統計台股上市櫃企業，今年獲利可望大幅超過去年總獲利二．四六兆元，有機會挑戰三兆元以上創歷史紀錄，所以說台股創歷史新高，是有基本面推動。

主計總處將在四月三十日發布今年第一季經濟成長率概估值，同時也將連動修正今年全年經濟成長率概估值。二月大幅上修今年全年經濟成長率為四．六四％，各季經濟成長率依序為六．二％、七．一六％、三．一九％、二．四四％。國發會主委龔明鑫日前受訪表示，由於進出口暢旺，今年全年經濟成長率有很大機會超過五％，第一季經濟成長率會比原預估來得高。中華經濟研究院日前上修今年成長率至四．八％，可見台灣經濟真的很好。

值得注意的是，這波台灣經濟會好，主要就是美中對抗開始檯面化，兩年前川普政策命令廠商撤出中國，台商返台加速建廠，美國參議院委員會日前高票數表決通過，將「二○二一年戰略競爭法案」遞交參議院審議。同時，部分參眾兩院議員還另外提出了一項「無盡前沿法案」（Endless Frontier Act），在科技領域對抗中國。這兩項法案都將結合美國重要盟邦如五眼聯盟乃至今台灣都放進去（不包括韓國），拉抬台灣國際地位。美國新總統拜登對抗中國態度更是強硬（或是美國朝野共識），對台灣更加支持，所以不斷將資源或軍售都給台灣，緊密結合台美供應鏈，在這種地緣政治及國際關係下，台灣經濟豈會不好？何況台灣在防疫以及矽金（半導體）所展現的優勢，的確令台灣成為在國際舞台不得不令大家注意的明星。有美國加持，台股中長線除非國際股市大回檔，否則台股盤堅趨勢可能將持續。包括電子股，幾乎中上游族群都有輪漲機會。

注意聯準會說詞及加稅動作

美股即將迎來「超級財報周」，大型科技股如微軟、Alphabet、蘋果、亞馬遜都將發布財報。半導體大廠超微和高通也將公布財報。截至目前為止，已公布財報的企業有八六％優於預期。市場預期標普指數企業第一季獲利成長三三．九％，營收成長九．九％。同時有政府高層將發表談話，聯準會舉行決策會議，各項原物料及大宗物資價格都大漲，通膨疑慮再起，由於去年基期較低，接下來幾個月的通膨勢必大幅上揚。市場預期四月消費者物價指數可能漲到三％，高於三月的二．六％。先前聯準會說過會容忍通膨率超過二％一段時間，但若是消費者物價指數急速拉升，聯準會是否又將改變說法？另一方面，拜登在二十八日在參眾兩院聯席會議發表演說，推銷新的支出和加稅計畫。此部分牽涉到企業及富人加稅，拜登計畫將資本利得稅提高至三九．六％，將由目前的二○％ 幾乎倍增提高，加上投資收益附加稅三．八％，意味聯邦資本利得稅率將高達四三．四％；先前川普為鼓勵企業資金返美，企業稅率從三五％降至二十一％，而拜登計畫再調回二十八％，如此一來企業獲利將被削減部分，本益比相對降低，進而影響股市。由於目前四大指數都在歷史高峰附近，對此利空股市接受度如何，需觀察。

基本上，由於美股四大指數十日線及月線加上指數都很接近，暫時以月線為強弱關卡，道瓊在三三六二一點、標普在四○九四點、那斯達克在一三七○三點，費半較弱勢，月線在三二○四點，低檔以季線三○九一點為關卡所在。

國際股市近期都在高檔震盪，弱勢的中國深滬股市終於躍過季線，底部形成，港股亦同。歐洲股市德國及法國等都是均線集結，要特別注意；韓股則是在高檔狹幅震盪。日股因為東奧可能取消的變數，指數在季線之下最弱勢。國際油價在六○美元之上，但是包括銅、鋁、黃小玉等都衝高，資金明顯轉進大宗物資及基本金屬原物料。

聯發科、聯電率先衝出

電子股最近的拉升，聯發科及聯電居功厥偉。聯發科最引人注意是該公司是台積電四奈米最先投產者，過去台積電每個新世代製程第一個投片者大多是蘋果，如今卻由聯發科拔得頭籌，顯見聯發科在５Ｇ晶片上的確具有龐大實力，尤其在華為被美國廢掉武功後，現在手機晶片市場就只有高通及聯發科稱霸（三星晶片主要用於本身品牌手機），而去年第四季聯發科全球市占率二七％，超過高通的二五％，如今聯發科積極在新製程投片，顯見掌握訂單沒問題，而高通主要靠三星，但是看看過去靠台積電支援的輝達、AMD無論在ＣＰＵ、ＧＰＵ都逼近原來老大英特爾，股價近三年更是出現近十倍上漲，顯見有台積電製造的優勢，靠向台積電就會贏，這種情況是否出現在這次聯發科身上也可注意，特別是目前全球晶片荒，三星也不例外，得晶圓代工產能者得天下，這點聯發科比高通占據優勢地位，市場已認為聯發科會越來越好，全年ＥＰＳ坐四○望五○元。全球市占率第一的台積電本益比約在二六、七倍，聯發科以此換算股價或有向一三○○至一四○○元挑戰的機會。

聯電則是被認為今年每季都將調漲代工價位，市場預估第一季ＥＰＳ接近一元，全年挑戰四元以上，ＰＥ並不高。還有近期本刊連續提及的記憶體族群，利基型DRAM今年漲幅最大，華邦電實力最強。再來是ＳＳＤ受到加密貨幣需求旺盛，包括群聯、晶豪科及通路的威剛、品安、十銓、創見、宇瞻都看好業績，在產品價格上漲中，有低價庫存越多者將受惠，在此情況下，庫存／股本比超過三倍有威剛、十銓、群聯，超過二倍有晶豪科、創見、威健，股價都將是第一梯次輪流推升。

這其中威健較少被市場注意。威健是電子元件代理通路商，包括AMD、英飛凌、Western Digital等公司產品，其中有SSD、DRAM等，該公司去年底庫存金額七八．五億元，是股本的二．一三倍，可以預期今年獲利會好。而過去八年除了二○一九年ＥＰＳ為○．七一元外，其他ＥＰＳ都介於一．二一至一．九五元，去年為一．九元，今年將配發一．三四元現金，若以殖利率來看還有五．七％。

今年電子零組件通路股包括至上、增你強等股價都曾大漲一波，兩者年漲幅都超過四一％，威健獲利穩健，今年累計漲幅只有二三％左右，有記憶體庫存題材加上配息、漲幅偏低，逢低可酌量承接。

中低價位股最強勢指標就是航運股三雄，長榮及萬海日前都出現大量拉回，不過關禁閉的陽明恢復正常交易後，股價表現超強，由於市場預期長榮及陽明今年都賺超過兩個股本，且國際運價未見回檔，股價將持續沿五日線上升，注意一旦跌破五日線宜先減碼。散裝則是跟隨上升。

有股價從低檔累計上漲十倍的海運股持續上攻，對於具有轉機的鋼鐵股就有激勵作用。這次中國為了碳中和減少污染，而大手筆減產，加上美國祭出二．二五兆美元刺激經濟計畫，翻新基礎建設，國際鐵礦砂、煤等上漲趨勢形成，中鋼及中鴻已連續調升價格超過十二次，顯現在獲利上。中鋼去年ＥＰＳ僅○．○六元，獲利八．八六億元，如今首季稅前賺一三一億元，逆轉威力很強；而中鴻獲利較中剛好，獲利及股價都將有很好表現，參考後文。

威健、福壽擁有庫存優勢

產品漲價還有大宗物資，最近驚見玉米期貨漲停板，由於氣候異常，全球大糧倉之一的美國中西部也缺雨水，加上中國持續購買，四月上旬以來包括玉米、黃豆、小麥等，不到半個月分別上漲十七％、十一．六％、十四％，大宗物資上漲，對於上游油品、麵粉、飼料等廠商最有感覺，若有低價庫存也可望賺一筆。包括聯華、福壽、福懋油、大成、大統益等都將受惠。其中價位最低的福壽是以食用油、飼料為主，去年在大宗物資價格緩升下，ＥＰＳ一．九一元，創下近八年最好成績，今年將配息○．四元，值得注意是第一季營收年增二四．四％、季增十．五二％，過去每季ＥＰＳ都在○．二元上下，去年提高至○．四元附近，今年業績成長加上大宗物資漲價，預估ＥＰＳ上看二．五元，果如此ＰＥ僅十倍左右。低價有漲價題材，股價也可望補漲。每股獲利最高的大統益，去年ＥＰＳ八．○八元，今年可望挑戰一個股本。

各項中上游產品幾乎漲價聲不絕於耳，連不鏽鋼大廠華新都能漲停，也逼迫下游的汽車、家電等都說要漲價，也就是變相的通膨，對於價值股也將有激勵效果，尤其是金融股，過去幾年漲幅相對偏低，這次又有國泰金及富邦金首季獲利暴衝，而對於成交量最敏感的證券股相關的開發金、元大金、宏遠證、福邦證都正進行補漲推升。包括兆豐金、中信金、永豐金等民營金控，股價可望盤堅。

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《先探投資週刊2141期》

(中時新聞網)