人為什麼要買保險？買保險到底是自己需要，還是家人需要？答案是「兩者都需要」，因為任誰都無法確定最後需要理賠時是用在誰的身上！說得明白一點，買保險最重要的目的是為了保障眼前無法負擔的重大損失，透過給付保費將風險轉嫁給保險公司；相對來說，如果沒有投保，就必須自行承擔財務風險。在了解保險的實質意義後，相信大家都能意識到保險的重要性，只是如果買了保險後，發生不理賠的情況，特別是醫療險最常遇到保險公司不理賠或是理賠金額與保戶預期差距過大等爭議，確實讓人心情變差、感受也不好。

對此，小花平台保險顧問提醒，買保險不是「有買就好」，一定要細讀保單契約條款重點且看得清楚明白，才能避免不必要的投保糾紛。其中，值得注意的是，經常聽到的「除外責任」，許多人都只是一知半解、似懂非懂，等到真的發生事故後要申請理賠時，面對保險理賠內容不滿意，才想到要為自己主動爭取權益，只是可能屆時為時已晚矣！究竟何為「除外責任」？你知道壽險也有3種「除外責任」，保險公司是不負給付責任的？以下一起來了解。

投保前先搞清楚除外，以免不必要糾紛！

所謂的「除外責任」，顧名思義是指保險公司不予理賠的項目，也就是保險公司在計算保險費率時，會將不願意承保的事項「排除在外」，由於沒有列入保險費的計算，保險公司也無需負起賠償的責任。

一般來說，通常是存在道德風險的情況下，保險公司才會不予理賠，壽險常見的「除外責任」有下列3種：

(中時新聞網)