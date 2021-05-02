在疫情嚴峻的時候，遊戲玩家日益成長，可是你知道嗎?目前無線耳機已經可以讓玩家體驗超低延遲的電玩感受，讓有線的束縛逐步脫離手機遊戲。美國真無線銷售冠軍品牌 JLab ，推出JBuds Air Play來提升用手機打遊戲的體驗。不論是打傳說對決還是絕地求生，手遊玩家很難不愛上JBuds Air Play的超低延遲設置。除此之外，無縫連線、清晰麥克風和超長續航力更提升Android和iOS的使用者在玩手遊時的體驗。

【JLab JBuds Air Play－規格及特色】

連線與延遲

JLab JBuds Air Play採用藍牙5.0，配對過程非常簡單又快速，3秒內就能完成。只要將耳機從充電盒取出，便會自動進入配對模式，在手機的藍牙列表點選「JLab JBuds Air Play」，立即完成配對。

JBuds Air Play使用了雙重連線技術，可以單獨使用其中一個聽筒，而且當你要換邊聽的時候，另一個聽筒一戴上，馬上就可以聽到聲音，完全無縫接軌。這對於打遊戲的玩家來說非常重要，在遊戲戰場任何一秒聽不到音效或是隊友的語音，都有可能被逆轉，所以這個功能是相當吸引人的。

支援SBC、AAC編解碼器，官方宣稱JBuds Air Play的延遲僅有100毫秒，實測結果發現，在Youtube和Netflix追劇、看影片的時候非常順暢，而在Youtube看舞蹈類影片也跟用有線耳機的體驗一樣，不會覺得不對拍。另一方面，將Switch lite接上Creative的BT-W3藍牙發射器玩馬力歐賽車，提示聲和音效都很即時，沒有感覺到明顯的延遲。

Switch lite接上Creative的BT-W3藍牙發射器(圖/耳機人提供)

【遊戲模式】

JBuds Air Play有音樂和遊戲（Gaming）兩種模式，在遊戲模式中，進一步讓延遲變得更低，更加與畫面同時。不過，小編有一個疑問，在遊戲模式下也可以切換3種EQ，音質聽起來一樣，也能拿來聽音樂跟看影片，為什麼不直接使用遊戲模式，要多一個音樂模式？因此，其實不論是要打遊戲、聽音樂還是追劇，就都使用遊戲模式就可以了，不用切換成音樂模式。

JBuds Air Play有音樂和遊戲兩種模式(圖/耳機人提供)

【續航力】

耳機單次充電可以使用6.5小時，而充電盒可以另外提供24小時的電量，總續航力長達30個小時。JBuds Air Play充電速度很快，15分鐘就有1小時的電量可以使用，完全充飽只需要1.5小時，這已經是現在真無線藍牙耳機的基本規格了。

【通話品質】

使用JLab獨家的C3通話降噪技術，各個聽筒皆具有兩個麥克風，一個接收並消除來自所有方向的環境聲音，另一個則是全力擷取使用者的語音，來提供與JBuds Air Executive一樣優質的通話品質。

JBuds Air Play有標準、重低音和JLab Signature三組EQ可以切換使用(圖/耳機人提供)

【聲音表現】

關於音質的部分，JBuds Air Play跟同系列JBuds Air、JBuds Air Icon和JBuds Air Sport一樣，調音偏向重低音，而解析度雖然普通，不過對於這價位的消費者來說還算不錯的，是可以接受。同時，也有標準、重低音和JLab Signature三組EQ可以切換使用，其實小編最常使用的是增強重低音和人聲的JLab Signature，者個模式幾乎可以應付所有的現代音樂。

【心得總評】

JBuds Air Play和JBuds Air Executive最大的不同就在於超低延遲的表現，不僅看影片更加順暢，更是手遊玩家吃幾時的必要裝備。至於舒適度、音質、觸控控制和通話，兩者使用起來沒有太大的差別。所以我們可以把JBuds Air Play視為JBuds Air Executive的電玩版。

(科技)