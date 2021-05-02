在挑選 SSD 有限保固內容，最大依據就是會特別在意 “TBW” (Terabytes Written)，也就是固態硬碟記憶體的顆粒壽命，數字越大就代表可以重複寫入的容量總數越多。很多廠商都會以保固年限或 TBW 寫入總數，擇一判定是否為保固內。但是達墨這顆 TOPMORE PCIe Gen3x4 M.2 2280 固態硬碟完全不一樣，官網沒有列出 TBW 數字為多少，並且直接表示保固全憑使用年限，相當佛心！

從 TOPMORE 官網得知內部型號有總共有四種，藉此判斷為容量區分辨識用。

該硬碟容量總共有四種大小：

256GB 內部型號：TPCIE500-0E

512GB 內部型號：TPCIE500-0M

1TB 內部型號：TPCIE500-0G

2TB 內部型號：TPCIE500-0H

DRAMless版本

256GB 型號：TPICE400-0E

512GB 型號：TPICE400-0M

With DARM

512GB 型號：TPICE500-0M ; 501-0M

1TB 型號：TPCIE500-0G ; 501-0G

2TB 型號：TPICE500-0H ; 501-0H

【硬體開箱】

PCIE M.2 SSD 包裝簡易，可以直接清楚看到型號標示(圖/科技狗提供)

這條 PCIE M.2 SSD 包裝非常簡易，連硬式外盒完整包裝都直接省下來，還可以直接清楚看到型號標示與詳細 S/N 序號，也算是直覺辨識啦！

背面有明確標示規格，字面顯示儲存媒體為 NAND TLC，不過那也都算技術規格而已，實測等等都能觀察到表現狀態是好是壞。但是最讓人為之一亮的點還是在 Made in Taiwan 字樣。

盒裝內容物就單一支 TPCIE501，連張說明書或保固卡都省了，包裝拆封即無法復原，採用一次性包裝。

TPCIE501 標示貼紙明確標示介面規格，採用 PCIE Gen 3×4 2280 M Key、通訊協議 NVME 1.3。雖然並非當前旗艦，但也算是主流規格，自主裝機 C/P 值首選。

整條 M.2 SSD 背面都只有預留腳位焊點，故採用單面設計。

TPCIE501 裸機外身並無搭載散熱片，撕開標示貼紙就能看到 PCB 主體。

首先，PCI-E SSD 核心主控 IC 為群聯電子 PHISON PS5012-E12S，提供 PCIe Gen3x4 NVMe 通訊協定，官方數據只有給出 512GB / 1TB 的吞吐能力，純看數據，也都是這一帶價格區間的 M.2 標準存取速度。

再者，快取記憶體顆粒採用 DDR3，速度 1866Mbps 的金士頓 Kingston D2516ECMDXGJD、DRAM 快取容量為 4GB、採用 96 ball FBGA 封裝技術，封裝架構為 256M x 16。

最後，NAND FLASH 顆粒則採用東芝 Toshiba TABHG65AWV，96 層堆疊的 TLC BiCS4 3D-NAND，由四顆 512GB 組成的 2TB 總容量。

512GB 官方測試數據

連續讀取速度 3461MB/s、連續寫入速度 2127MB/s

1TB 官方測試數據

連續讀取速度 3466MB/s、連續寫入速度 3058MB/s

【最後總結】

總的來說，就是一條中規中矩、非常標準的 PCIe Gen3x4 M.2 SSD，網路上沒有甚麼災情出現，更沒有需要燒香拜拜、靠人品保佑的硬碟顆粒抽抽樂。雖然官方給出的讀寫數據沒有包含 2TB 是蠻可惜的，而且就看上述實測速度也跟 1TB 官方數據有些落差，但是這種速度差異，體感是察覺不出來的。而且更佛的是，廠商保固還只看使用年限，TBW 根本不用鳥，TBW 數字疙瘩直接無效 Pass 掉，保固萬歲啦！

(科技)