當世界愈來愈數位化，網路攻擊只會愈來愈多，且看台灣唯一一家、由白帽駭客組成的攻擊型資安服務公司戴夫寇爾，如何以駭客思惟阻斷攻擊，保護各式數位資料。

Pwn2Own漏洞研究競賽是資安圈中的重要大賽，更是全球白帽駭客心中的最高殿堂。今年4月，一隊來自台灣的白帽駭客勇闖這座殿堂，為台灣奪下有史以來第一座冠軍獎盃，贏得駭客大師（Master of Pwn）頭銜。他們是台灣唯一一個提供攻擊型資安服務的公司戴夫寇爾（DEVCORE）。

白帽駭客：駭客（Hacker）是一種統稱，專指熟知程式設計、電腦科學的人，分為白帽駭客與黑帽駭客，前者運用程式技術發現、改善資訊安全漏洞，後者則利用這些漏洞來威脅企業、政府，謀取不當利益。

為何拿下Pwn2Own這個競賽的冠軍這麼困難？

Pwn2Own年年邀請世界頂尖白帽駭客挖掘大型企業系統漏洞，這些大型企業包括微軟、特斯拉等軟體實力強勁、資安服務完整的公司。理論上，這些企業系統設計應該健全而完整，就算有漏洞，可能也要耗費半年或1年才找得到。

而找到漏洞不見得就能贏得冠軍，主要原因在於競賽當天，大企業釋出的系統絕對都是最新版本，白帽駭客們原先找到的漏洞，可能在這一天就被補起來了。也因此，過去每一年比賽都會發生駭客還沒有參加比賽，就因為更新版已補好漏洞，而無法參賽、鎩羽而歸。相對的，能夠拿到這項Pwn2Own大賽冠軍的白帽駭客，無不成為駭客圈的焦點。

輔大資工男 合拍「幹大事業」

成立於2012年的戴夫寇爾，創辦人是4個輔大資工系的學長、學弟，年輕時，這群資工人就會一起組隊去各大資安網站解題、求排行榜，畢業後，個性相像的幾個人更決定攜手創業，「我們想要幹一番大事業來幫助台灣。」笑談創立初衷的，正是戴夫寇爾共同創辦人暨執行長翁浩正。

他們是一群白帽駭客，在電腦遭受黑帽駭客攻擊前，他們致力於提早發現漏洞，翁浩正說，「政府、企業不熟悉駭客、攻擊方會用什麼樣的手法、戰略，而我們可以跟他們說怎麼做防禦。」

攻擊型資安服務公司在台灣絕無僅有，一般來說，趨勢科技等業者都屬於防禦型資安業者，也就是駭客攻擊進來時，採取防禦守備姿態；不過，攻擊型資安服務直接提起武器攻擊企業伺服器，藉以驗證哪裡有漏洞、疏於防範，是非常不同的服務樣態。

一般而言，白帽駭客的主要工作是尋找漏洞、阻擋黑帽駭客入侵，問起他們有沒有跟黑帽駭客對尬過，「很少耶，做黑場的人不會浮上枱面，你根本從頭到尾都不知道他是誰。」戴夫寇爾共同創辦人暨資深專案經理徐念恩說，有一次在幫客戶做紅隊演練時，還真的在伺服器中看到駭客組織在裡面活動，「但我們不能驚擾他們，只能隱匿、蒐證。」若是做了處理，就會破壞犯罪現場，影響後續的數位鑑識。

紅隊演練：紅隊演練（Red Team Assessment）是在不影響企業營運的前提下，對企業進行模擬入侵攻擊，在有限的時間內以無所不用其極的方式，從各種進入點執行攻擊，測試企業資安是否有漏洞。

找漏洞 與黑帽駭客諜對諜

4個30多歲的年輕人秉此初衷創業，公司在4年後、也就是16年就開始穩定獲利、走上軌道，喜歡技術的他們從不停止研究各式資安漏洞，也不斷學習最新技術，屢屢在國際舞台受到關注。

談起這次參賽奪冠，戴夫寇爾首席資安研究員暨研究組組長蔡政達靦腆地說，「我們也才第2次參加，沒想到拿到冠軍。」能拿獎也許有幾分運氣，不過，實力才是戴夫寇爾讓業界關注的真正原因。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1271期)

《今周刊》(第1271期)

(中時新聞網)