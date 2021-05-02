近期國家圖書館發布年度閱讀趨勢報告，台灣去年紙本書籍出版總量掉到3萬5千本，創20年新低；不過，雖然出版業進入寒冬，但電子書卻蓬勃發展，帶來一線生機。

儘管電子書占全體書籍銷售比率，目前僅約3.57％，成長卻很驚人，去年銷售額近6億8千萬元，比前年提高33％。

為什麼實體冷、數位熱？以下為關鍵數據拆解。

1.可隨買隨看！讀者買更多

去年因為COVID-19疫情加速消費者行為改變，當出門購物變得麻煩，網購書籍到貨速度，又趕不上「立刻就想看」的需求，使電子書銷售大增。

根據資誠聯合會計事務發布《2020─2024台灣娛樂暨媒體業展望》，未來5年內紙本及有聲書類消費性圖書的銷售額會以年複合率5.6％衰退，但電子書卻能交出11.5％的年複合成長率，此消彼長態勢明顯。

上述報告預估，到2024年，電子書將從目前占整體台灣消費性圖書銷售額約15.7％，提高到30％（編按：資誠報告數據由英國研調機構提供，與政府數據基礎不同）。

台灣3大電子書平台之一的樂天Kobo營運本部長周立涵分析，根據Kobo2020年閱讀習慣大調查，在該平台上有94％的讀者認同電子書改變其閱讀形態，增加全年閱讀量並提高了閱讀效率。

他說，相較實體書須外出到書店購買，縱使網購最快要等一天，電子書只要操作幾個鍵就能馬上獲得，且「沒有占空間、占重量的障礙」，價格約是實體書的7折，更容易受到衝動性購物的誘惑。

且電子書更符合人們閱讀習慣，「通勤、坐飛機，可能帶了一本書，到飛機上後發現不想看，這時候你卻沒得選」，電子書卻是像隨身攜帶一整個書櫃，選擇變多，更能把握如通勤、睡前等零碎閱讀時間。

2.重度讀者青睞，購書預算增

過去不少人認為藍光螢幕傷眼，隨著閱讀器推出，這個缺點也被解決，重度閱讀者的購書預算，更明顯轉向電子書。

根據兩大電子書平台Kobo及 讀墨（Readmoo）對其用戶問卷調查，讀墨去年有7成以上用戶，一半以上購書預算為電子書，這數字較前一年提高了6個百分點。Kobo的調查也支持此點，用戶對電子書的購書預算過半者，較前一年成長約8個百分點。

3.平台三強爭霸，贏家未定

目前台灣主要的3大電子書通路，會員數以博客來最多，讀墨次之，Kobo會員人數最少。博客來做為國內最大網路書商，它曾公布站內每10位會員有1位買過電子書，且去年電子書首購族成長逾3成。但因它目前沒有銷售閱讀器，加上電子書的格式並不固定，使用者多半被出版業者視為是輕度電子書閱讀消費族群。

而Kobo是全球第2大電子書及閱讀器業者，僅次於亞馬遜的Kindle，它擁有龐大的資金與外文書籍資源頗具競爭力，且網站上經常有價格折扣，讀者黏著度高。有別於其他兩家業者的主力消費群是女性，Kobo的主力消費群是男性。

若單看藏書量，本土品牌讀墨居冠。讀墨專注在經營繁體中文讀者社群，最早推出直排閱讀；去年又仿效亞馬遜策略，提供家庭帳號方案，讓家庭成員間可共同閱讀同一本書，使會員數大增。3家平台目前各有優勢，尚難推論誰是贏家。

4.作者受益大，分潤多一倍

這新市場崛起，誰受益？作家朱宥勳去年底曾指出，以現有的電子書規模來看，最大贏家是出版社和作家。

他以一本定價400元的實體書籍分析，出版社須負擔成本包括運輸、倉儲、印刷等大約占售價的30％，一般大型書店通路抽成約30％到40％，最後作家跟出版社大約只能拿到10％到20％的利潤。但電子書省去運輸、倉儲和印刷，僅要負擔一次性的製作費用，出版社和作家的利潤，分別可提高到50％和20％。

以更長遠來看，最大贏家會是電子書平台。通路不僅有賣書、賣閱讀器的收入，消費者資料也會留在平台中，未來可應用在其他IP、周邊的銷售數據，發展成數位生態圈。

5.寫真、漫畫，私密議題更賣

以3家平台的2020年電子書銷售排行榜來看，讀者最愛商業理財、心理勵志、文學小說，與紙本書排行榜沒有太大差距。

但仔細觀察，輕小說、羅曼史、寫真類和漫畫類卻有超過紙本銷量的潛力。博客來行銷團隊指出，「在私密性議題上，讀者對電子書選擇更強烈，也同樣反映在寫真集與情慾漫畫的暢銷。」

文策院發布的《2020年台灣文化內容消費趨勢調查計畫》也指出，「漫畫線上閱讀比率已超越5成。」日本漫畫早在2017年就反映此現象。日本出版協會統計，日本紙本漫畫和電子漫畫在2017年時總銷售規模約為3300億日圓，其中電子漫畫高於紙本，約1.03倍。去年變化更劇烈，日本電子漫畫銷售額已是紙本的1.26倍。

6.出版的未來，可能紙電同步

在電子書逆勢發展的同時，仍有出版社或作者不願出版電子書，一方面是主流市場仍是在紙本，電子書市占率不到1成，另方面是翻譯書籍的電子版權簽署不易，出版社最擔憂的是電子書的盜版風險，但這個智財權的觀念似乎只能靠政府和時間解決，就像過去的串流平台走過的路一樣。

此外，也有一些作者堅持著紙本書的「紙感」。好比暢銷作家蔡康永受訪就曾說：「我需要紙本，因為我需要翻，」紙本書才能有「跳著看」的體驗。不過他的經紀人也向商周表示，「目前還是沒有要出電子書的意思，但未來的事很難說，」還是留有一點轉圜空間。

讀墨行銷總監何宛芳認為，電子書與紙本書不必然是競爭關係，「電子書現在像是平裝書的概念，紙本書則是精裝書，」她曾聽聞讀者購買整套的漫畫電子書，也收藏一套紙本，顯見紙書和電子書的並存關係，她也鼓勵出版社能以「紙電同步」模式出版新書。

市場調查研究機構評估報告（Valuates Reports）指出，因疫情刺激了遠距教學的發展，也將使得電子教科書市場快速增長。這會改變人們閱讀習慣，連同改變借閱、購書行為，估計2026年，電子書全球市場規模可達新台幣1兆零800萬元，是現在的2.4倍，顯然還有很大發展空間。

《商業周刊1746期》

(中時新聞網)