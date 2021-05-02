什麼是「兩個披薩原則」？（The Two-pizza Rule）

「兩個披薩原則」最早是由亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）提出，他認為不論會議、還是工作團隊組成，都不該超過兩個披薩能餵飽的人數。

這不是為了要削減餐飲開支，而是貝佐斯為了提高效率的敏捷式管理。

兩個披薩原則」給管理者的啟示

許多企業奉行「人多力量大」的信念，大小事都以開會的方式集思廣益，但開會到最後，往往是由少數人做決定，人多嘴雜無法解決問題，還可能會拖慢進度、浪費時間。

隨人數增加，分配資源、溝通和交際的成本就像滾雪球一樣，會降低個人和團隊的生產力，用兩個披薩原則的小組，較能控制時間成本和減少無謂的連結。

心理學家Jennifer Mueller發現，團體規模擴大，人際間的連結就會變得複雜，「大團體中的人們是失落的，他們不知道要向誰求助，因為他們不夠了解其他成員，他們更不會告訴主管，因為說出來就好像承認自己失敗。」

在較小的團隊運作下，能夠帶來3點優勢：

1.深入了解：

每個團隊人員都能深入參與目標計畫。

2.達成協議更快速：

過多的意見容易偏離焦點，越多人，代表有越多的東西需要協調管理，浪費更多時間成本。

3.資訊透明化、確保目標一致：

傳遞資訊直接快速，誤會降低的同時，也兼顧團結性，能夠往同一目標前進。

然而，管理者必須注意的是，兩種披薩原則也容易形塑出職場「壓力鍋」。長時間處於高壓的工作環境，員工流動率就會偏高。

在該種組織管理下，有不少工作都是由一位團隊成員獨立完成，因此，當有一個人請假、離職，其他成員很有可能得重新摸索整個工作流程。

「兩個披薩原則」有哪些實例？

1.亞馬遜（Amazon）

根據《富比世》2月中數據，貝佐斯奪回全球首富頭銜，他致富關鍵就在於講求高效率。

《Business Insider》報導，貝佐斯企業經營有成，與他高度講究效率有重要關聯，其中最明顯的例子，就是他儘量縮減不必要的會議，對於與會人數也力求精簡。

有一次在會議上，有經理建議，員工們需要強化彼此之間的溝通，但貝佐斯卻直接站起來說：「不！加強溝通是個糟糕的主意。」

他認為，一個較小的團隊，花在管理和讓員工隨時進入狀況的時間會更少，而花在需要做的事情上的時間就更多了。

兩個披薩的組織方式，助攻亞馬遜連年開發新產品、拓展新業務，維持電商帝國的稱號。

2.Spotify

全球最大音樂串流平台Spotify能快速解決問題，即時反應市場新挑戰，也在於使用「兩個披薩原則」。

在Spotify裡，有超過30個類似專案小組的「分隊」（Squad）。每個分隊都像一家小型獨立運作的新創公司，因應任務而聚在一起，像是建立Android用戶清單、優化音樂列清單、負責專輯版面區塊等。

分隊的好處在於敏捷，當app後端工程有問題時，負責該領域的分隊就能夠即時反應，而且因為獨立自主運作，就能免去需先向上通報，或必須和不同單位來回溝通。

3.荷蘭國際集團（ING）

荷蘭最大的金融服務公司、荷蘭國際集團（ING），就為了因應快速變動的客戶需求，從2014年開始，全面進行一連串的改革，成功敏捷轉型。

商周在《ING拚敏捷化，竟是「先解雇」員工》提及，ING的轉型計畫中，除了最高層級的領導團隊外，所有經理人和員工都「被解雇」，他們必須重新申請職位。

最後歷經人員大換血，僅75％的人被重新聘用，並調整為300個小隊（squad）、小隊組成13個部落（tribe），部落集合即為公司的敏捷式組織，不同於傳統的階層式組織，小隊的形成是為了解決一個特定問題。

歷經敏捷轉型後，該公司兩年內營收成長3％、淨利成長近11％。

《商業周刊1746期》

(中時新聞網)