美股多頭局勢還能撐多久，對沖基金巨頭Leon Cooperman給答案，他認為短期內大幅下跌的機率低，但受限於通膨、稅收及利率上漲等因素影響，從現在開始走跌的機率高，一年後的股價可能會比現在還低。

根據CNBC報導，截至周五為止，美國四大指數今年至今已上漲約12%，從過去一年以來已漲逾43%，多頭局面持續，且有不少專家認為，隨著經濟復甦持續，股市將持續攀高。

然而對沖基金大老Leon Cooperman持不同看法，直說：「面對現實吧，市場正面臨稅收、利率及通貨膨脹上升的狀況，我懷疑市場從現在起將下跌一年，一年後的股價可能會現在還低。」

Leon Cooperman認為，從去年3月的股災後，市場反彈不可能永遠持續，且長期前景並不是特別有利，最近的市場表現確實很好，但熊市不是憑空出現，聯準會的態度與投機性的狀況都成為變數。

目前聯準會保持寬鬆的貨幣政策，主席Jerome Powell甚至強調在2022年以前有極大可能不會升息，但Leon Cooperman的預測則與聯準會相反。

Leon Cooperman強調，通貨膨脹的速度與結果必定會超出聯準會的預測，「我認為Jerome Powell會對通膨感到驚訝，並不是像他認為的靜止與短暫，在2022年底之前聯準會一定會有所動作。」

(中時新聞網)