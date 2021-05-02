奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/3～5/9星座運勢，天蠍座事業運最旺，水瓶座愛情運最旺，巨蟹座金錢運最旺；另外雙子座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

下周牡羊座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那樣給自己很大的壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友，感到些許的無力，這樣的狀況是短暫的，所以下周在處理事情或想法時，著重在當下就好，避免過多的思緒影響自己。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子座朋友要拿出過往果斷的判斷力和行動力，面對問題或狀況避免過久的無謂思考，以免讓自己因為猶豫而浪費太多時間。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

過往擾人的事情在下周減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅，而也因為如此，讓巨蟹開始表現出值得信賴與可靠的感覺。

▍獅子座

整體運勢★★★★

對於現況的不滿足，獅子朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得更踏實，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女座的朋友下周的生活將充滿喜悅與滿足，或許是成功合作帶來的喜悅，又或許是朋友間良好的互動，都讓你下周心情愉悅不少。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友則顯得積極上進許多，不是因為想要擺脫怠惰而改變，反而像是在精益求精，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在天蠍朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。

▍射手座

整體運勢★★

下周將射手朋友面對目前手邊的事情掌握度開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響了工作進度。

▍魔羯座

整體運勢★★★★

下周距離魔羯朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高，讓自己面對事情的處理能力都優秀許多。

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿雙魚朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)