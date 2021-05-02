健康的感情必須建立在信任、相愛與謙讓的基礎上，如果在一段感情中總是充滿著懷疑與猜測，顯然無法走得長久。搜狐網命理專欄點名，雙子座、獅子座、天蠍座的男性生性多疑又敏感，在感情中總是不太信任另一半，心機還特別重。

▍第三名 雙子男

雙子男本身就是一個愛玩的人，擅長把備胎們藏得很好，即使他們自己再愛玩，也不允許另一半在外面偷吃，是典型的雙重標準，但自己偷吃多了反而會產生幻覺，他們總覺得另一半也出軌，越幻想越真實，因此總會有意無意的針對對方，更會說出很難聽的話，改變對另一半的態度。

▍第二名 獅子男

獅子男很會做人，總以霸道總裁的形象示人，在外人面前，也很懂得要給足另一半面子，但私底下的獅子座卻很敏感，尤其很容易懷疑自己的愛人，他們容易輕信外面的流言蜚語，會直接跟另一半理論，哪怕對方給出解釋，獅子男依舊會半信半疑，不可能百分之百相信對方。

▍第一名 天蠍男

天蠍男做人做事從不聲張，喜歡低調過日子，看似個性隨和，實際上天蠍男卻非常小心眼，尤其對愛人佔有慾超強，不喜歡自己的另一半與其他異性有接觸，很多沒有發生過的事，都可能在天蠍腦海裡幻想過一遍，所以經常對愛人擺著一張冷漠的臉。

(中時新聞網)