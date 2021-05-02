華爾街有句名言「Sell in May and go away」，表示到了5月，差不多就該賣股票了！主要原因在於，自4月開始，美國企業將陸續公布前一年度的財報，而投資人在企業「掀底牌」之後，很有可能會逐步獲利出場，直至第四季的消費旺季，才重新回到市場。因此大家就有了這樣的刻板印象，「5月往往是股市轉弱的開始」。

太平洋彼端的台北股市，也流傳著類似的一句話「五窮、六絕、七上吊」！用來說明台股這傳統淡季，既然兩句話萬變不離其宗，而現在的時間點，又已經進入5月份，那麼現在是不是該賣股走人呢？

這樣的分析固然有其道理，但卻不夠因時制宜，首先我們必須了解，台股自去年3月以來，能夠狂飆一倍的主要原因是什麼？我想無庸置疑的，就是「全球大寬鬆」這個原因。當資金狂潮一來，什麼基本面、技術面、籌碼面，都得閃邊站。最直接的借鏡，我們可以看到去年4月的最後一天，台股收盤價為10992點，而7月最後一天收盤價則為12664點。換句話說，在這號稱台股最慘3個月的過程中，一共漲了1672點，整整15.2%！就去年全年度的台股表現來說，這無疑是最精彩的3個月，這像是「五窮六絕七上吊」嗎？

因此，掌握台股的關鍵上漲因素，非常非常重要。再舉幾個例子，4月中下旬，算是市場投資人對於台股最戒慎恐懼的時間點，3/24至4/12，上市的融資餘額曾出現一波連12增的表現，而4/13，台股在創下歷史新高的同時，卻呈現開高走低收黑K，並爆出歷史新高成交量4707億。相隔幾日後的4/22，更爆出6523億的驚人天量。這以上種種技術面或籌碼面的「敗象」，都令當時的市場專家們，再度提出了所謂的「崩盤說」。但如你所見，過去一周以來的台股，不但沒有崩盤，甚至越挫越勇，持續刷新歷史新高，一個不小心，已經來到17709點。

因此，你還會認為「Sell in May and go away」是一個大問題嗎？只要寬鬆政策延續下去，熱錢沒有退潮的跡象，你現在要做的，應該是沙拉黑優in May & don’t go away。5月份，你該對台股勇敢說愛，且千萬不要離開。

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(中時新聞網)