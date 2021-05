華爾街有句名言「Sell in May and go away」,表示到了5月,差不多就該賣股票了!主要原因在於,自4月開始,美國企業將陸續公布前一年度的財報,而投資人在企業「掀底牌」之後,很有可能會逐步獲利出場,直至第四季的消費旺季,才重新回到市場。因此大家就有了這樣的刻板印象,「5月往往是股市轉弱的開始」。

太平洋彼端的台北股市,也流傳著類似的一句話「五窮、六絕、七上吊」!用來說明台股這傳統淡季,既然兩句話萬變不離其宗,而現在的時間點,又已經進入5月份,那麼現在是不是該賣股走人呢?

這樣的分析固然有其道理,但卻不夠因時制宜,首先我們必須了解,台股自去年3月以來,能夠狂飆一倍的主要原因是什麼?我想無庸置疑的,就是「全球大寬鬆」這個原因。當資金狂潮一來,什麼基本面、技術面、籌碼面,都得閃邊站。最直接的借鏡,我們可以看到去年4月的最後一天,台股收盤價為10992點,而7月最後一天收盤價則為12664點。換句話說,在這號稱台股最慘3個月的過程中,一共漲了1672點,整整15.2%!就去年全年度的台股表現來說,這無疑是最精彩的3個月,這像是「五窮六絕七上吊」嗎?

因此,掌握台股的關鍵上漲因素,非常非常重要。再舉幾個例子,4月中下旬,算是市場投資人對於台股最戒慎恐懼的時間點,3/24至4/12,上市的融資餘額曾出現一波連12增的表現,而4/13,台股在創下歷史新高的同時,卻呈現開高走低收黑K,並爆出歷史新高成交量4707億。相隔幾日後的4/22,更爆出6523億的驚人天量。這以上種種技術面或籌碼面的「敗象」,都令當時的市場專家們,再度提出了所謂的「崩盤說」。但如你所見,過去一周以來的台股,不但沒有崩盤,甚至越挫越勇,持續刷新歷史新高,一個不小心,已經來到17709點。

因此,你還會認為「Sell in May and go away」是一個大問題嗎?只要寬鬆政策延續下去,熱錢沒有退潮的跡象,你現在要做的,應該是沙拉黑優in May & don’t go away。5月份,你該對台股勇敢說愛,且千萬不要離開。

(本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱)

(中時新聞網)