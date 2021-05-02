軍事新聞網站「Military.com」報導，美國空軍最新型的F-15EX「鷹式II」（Eagle II）戰機，將參與「北方邊緣2021」（Northern Edge 2021）大規模演習，驗證該型機在搭配先進電戰系統下，是否能於未來戰場中有效作戰和存活。

根據報導，隸屬於第53聯隊第85測試與評估中隊（85th Test and Evaluation Squadron）的F-15EX，將參與5月3日至14日舉行的「北方邊緣2021」演習。第11航空隊（11th Air Force）指揮官克魯姆（David Krumm）中將表示，F-15EX將於演習中實際測試AN/ALQ-250「鷹式主／被動警告暨生存系統」（EPAWSS），驗證該型機是否能於未來戰場中有效作戰和存活。

AN/ALQ-250由貝宜系統（BAE Systems）研發，據稱能透過收集並分析電磁信號，快速辨識戰機周邊的潛在威脅；除能大幅提升飛行員的狀況覺知（situational awareness），更具備對敵方系統進行電戰反制（ECM）的能力，且在干擾敵方電子設備的同時，不會影響自身雷達或其他預警系統的運作。美軍希望在配備此設備下，機體設計較為老舊的F-15EX，也能在面對敵方匿蹤戰機和先進防空系統的未來戰場中派上用場。

「北方邊緣2021」由印太司令部主導，將有包括F-35戰機在內的240架軍機，以及「羅斯福號」（CVN 71）航艦打擊群、「馬金島號」（LHD 8）兩棲待命支隊、第15陸戰隊遠征支隊（15th MEU）、專司空降作戰的第25步兵師第4步兵旅級戰鬥隊等單位參演，總兵力約1.5萬人。其中戰機課目將主要於太平洋阿拉斯加聯合靶場（Joint Pacific Alaska Range Complex）的訓練空域進行。

(中時新聞網)