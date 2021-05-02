民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺，引起各界關注。民進黨台北市黨部評議委員會1日召開臨時會議，決議開除趙介佑黨籍，趙映光也請辭評議委員及一切黨務。有網友不禁酸說，「又來騙，就像牛肉麵丁丁一樣，地上轉地下，3個月洗白，領更高薪水。民進黨政府就是笑點太多！」

趙介佑涉及販毒、詐欺等罪案，又傳借提犯人耍特權，還偷開救護車，連撞毀3部車，甚至還是替代役逃兵，也曾是民進黨台北市黨部黨代表。趙映光則在4月30日發表聲明，請辭北市黨部評議委員會召集人的職務。

民進黨台北市黨部主委吳怡農原本表示，要在周一將再開評委會，但趙介佑事件卻越演越烈，引起身兼黨主席的總統蔡英文震怒，北市黨部於是在1日晚上8點緊急召開臨時評委會，開除趙介佑黨籍。

網友紛紛表示，「說的跟做的不一樣，越描越黑，民進黨台北市黨部已無法取信於民。」、「黑道治國？看新聞才知道？」、「戲還在演。」、「過兩天好了傷疤又忘了痛，難道只有台北市黨部存在這種問題？全國各黨部都是潔白無瑕嗎？」、「『無一弄』不是說下星期開會討論嗎？」、

也有人認為，「所謂的『震怒』，只不過是想假裝事前完全不知情的撇清責任演出而已！」、「都已經玩過，低頭說聲對不起就可以了？」

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(中時新聞網)