華航多名機師相繼確診，諾富特飯店主管也染疫。中央流行疫情指揮中心表示，確定感染英國變異株，與華航染疫機師相同，機師案和旅館染疫案之間可能有交互傳染的可能性。《靠傳媒》粉專發現屏東縣長潘孟安1日卻在臉書宣傳「屏東黑鮪魚文化觀光季」，點名潘孟安是防疫豬隊友。

屏東縣長潘孟安1日在臉書貼文表示，屏東黑鮪魚文化觀光季正式登場，不用改名就能好好享用黑鮪魚！今年黑鮪魚季系列活動，包含「一番賞」抽獎、黑鮪魚限定便當、超值套餐、千元福袋等，消費滿額還可以把限定版的「屏安御守」帶回家，不用改名就能收穫滿滿！今年適逢三年一科的辛丑正科迎王平安祭典，由黑鮪魚季打頭陣暖身，縣府推出在地小旅行，東港、琉球接下來會越來越熱鬧。

臉書粉專《靠傳媒》1日貼文點名潘孟安嗆說，靠北防疫豬隊友，疫情正要開始燒，你搞幾萬人一起吃黑鮪魚，是有事嗎？

網友紛紛酸說，「黨證護體，不用驚。」、「不怕死的人。」、「大家靠近一點，用口水互相殺菌。」、「印度大壼節1天染疫30萬以上…這個症腐還不當一回事！果然泡泡活動比防疫重要。」、「看看印度最近大感染怎麼發生的？」、「黨證是最好的疫苗。」

(中時新聞網)