半夜上廁所卻正巧撞見朋友妻子跟單身男子偷情該怎麼辦？一名女網友PO文求救，表示自己目擊到朋友的妻子在半夜跑去單身男子帳篷，一待就是半小時，但隔天卻發現女主角好像沒事，正常跟丈夫相處，讓他非常苦惱該不該說出此事。文章引發網友熱烈討論，紛紛求續集。

女網友在臉書《匿名公社》PO文，表示4月初自己跟一群朋友去露營，晚上吃飽喝足後，大家就紛紛回到帳篷睡覺，自己則是滑手機到凌晨1點多，準備上廁所睡覺，沒想到竟看到朋友的妻子也走出帳篷，背著自己丈夫，就這樣進去另一個單身男的帳篷裡，讓她傻眼不已。

原PO說看到這一幕，自己睡意頓時全消，便在外面守候，過了30分鐘，單身男先走出帳篷，左顧右盼後把人妻叫了出來，人妻手拿衛生紙，刻意繞路進廁所，立刻開水做清洗動作，自己就默默地回了帳篷，原本想要叫醒老公說出這件事，但又不知道該不該開口。隔天早上看女主角跟丈夫相處一切正常，看不出異狀。

原PO說，其實她跟女主角並不熟，熟的是女主角丈夫跟那位單身男，到現在事發一個月，她還是相當在意，不知道該不該跟朋友說出這件事。

文章PO出後引起熱烈討論：「卡位等續集」、「也太精采了吧」、「好刺激啊」、「去露營被蛇咬，把毒吸出來，很正常啊」，但不少人奉勸別牽扯此事：「還是閉嘴好，妳沒證據，被反咬說誣陷就糟糕了」、「妳沒抓到關鍵畫面，不要說出去」、「建議別說，沒證據都沒用」、「多說就會多錯，再觀察一陣子」、「事不關己，不需要講」、「說出來只會讓自己更麻煩」、「小心公親變事主」、「也許人家真的只是聊天」。

(中時新聞網)