印度疫情近日開始失控大爆發，以每日新增30-40萬例確診的速度快速飆升，甚至有在印度的台籍幹部因此染疫身亡，據統計，在印度的台灣人至少已有11人感染。讓不少人好奇印度第二波新冠肺炎疫情，為何會急速惡化？前民進黨立委郭正亮直言，主要有3個原因。

過去短短幾天內，印度增加超過一百萬新確診病例，總確診人數僅次於美國。(示意圖／shutterstock)

郭正亮4月30日在《Yahoo TV》網路節目「風向龍鳳配」表示，他對印度疫情的幾點觀察。第一，印度人口14億，目前疫苗單日接種最多只能施打2百萬人，全印度人要打完，至少要一年。第二，疫苗價格在當地黑市飆漲了15倍，印度平民根本打不起。第三，印度總理莫迪把城市交叉感染者，去年開始趕到鄉下去，導致疫情在很短時間內，就擴散到全印度。

主持節目的資深媒體人陳鳳馨問郭正亮，「印度疫情大失控，是否會改變美國聯印制中的態度？中國大陸與印度是否會因疫情影響出現變化？」郭正亮表示，據資料顯示，印度人均醫療預算一年只有275美元(折合新台幣約7千元)，這是非洲最貧窮國家的等級，而每一千人只有0.8個醫生、1.7個護士，每一萬人只有5.3個床位，中國大陸則是43.1床位。每10萬人重症病床，印度更只有2.3張，且更令人吃驚的是，全印度只有4.8萬個呼吸器，而大陸光是武漢就有7萬個。

為何印度疫情如此嚴峻？郭正亮說，2月時印度日均只有1萬人確診，加上疫苗到3月都還在出口，造成現在疫情出現變種病毒，來不及反應。且依照印度現在疫苗施打速度，一天最多只能施打200萬劑，要打完全印度14億人口，至少要一年後，加上當地黑市「瑞德西韋（Remdesivir）」疫苗已經漲了15倍，呼吸器也漲了10倍，就算現在去救，好似將水倒進沙漠裡，很快就蒸發了，

郭正亮還表示，這次疫情再度爆發，最大的幾個城市包括德里和孟買都很嚴重，且已經蔓延的到處都是了，很多地方甚至連焚化爐都沒有，直接就地焚燒，鄉下地區甚至很多屍體燒掉也沒列入統計，因為太難統計了。

至於美國手握龐大醫療資源為何不向印度伸援手？郭正亮說，其實除了印度，非州也是另一個可能大爆發的區域，若美國把醫療資源全給印度，那非洲日後不幸爆發疫情，到時美國又該怎辦，這是要非常謹慎處理的問題。

(中時新聞網)