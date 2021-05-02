花蓮規模3.6地震 最大震度花蓮縣4級 06:172021/05/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮規模3.6地震 最大震度花蓮縣4級(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，2日1時34分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府西北方21.0公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣4級。1100502 日宮城6.6強震 3月底以來首次震度達5強 本州到北海道劇晃 雀客旅館危機入市再拓點 (中央社) #花蓮縣 #地震 #公里 #大震 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛山林今年推九大案 總銷660億 04:102021/05/01 產業．科技 中南部何時解渴 氣象局估5月下旬 04:102021/05/01 生活新聞 搶高端客 中信銀祭八大優勢 04:102021/05/01 金融．稅務 邊緣AI 2026將成 IoT晶片發展核心 04:102021/05/02 產業．科技 大陸首例 江西鳥案收購出售人工繁育瀕危野生動物無罪 22:122021/05/01 兩岸 江蘇南通遇超強雷暴冰雹 逾百人死傷 10:422021/05/01 兩岸 破A股紀錄 海航控股去年虧640億人民幣 04:102021/05/01 全球財經 香港首例 變種病毒感染源不明 04:102021/05/01 焦點新聞 百度5月2日秀自駕服務 04:102021/05/01 全球財經 陸港觀盤－港股升破50天線 但仍不宜過份進取 04:102021/05/01 全球財經 第一金控暨第一銀行董事長 邱月琴 認真又溫柔的鐵娘子 04:102021/05/02 專題周報 生活熱門新聞 停水2天卻等不到水洗澡 台中女痛批鄰居出自私奧步 - 生活 易致災梅雨季來襲 2波鋒面接力 全台有雨時間曝 - 生活 「2小時1200」諾富特員工做半套為何只待1小時 全場笑翻莊人祥這麼說 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 接送諾富特員工 遊覽車司機發燒 檢驗結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。