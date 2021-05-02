根據中央氣象局最新資訊，2日1時34分發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.0公里，震央位於花蓮縣政府西北方21.0公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣4級。1100502

日宮城6.6強震 3月底以來首次震度達5強 本州到北海道劇晃
雀客旅館危機入市再拓點

(中央社)

#花蓮縣 #地震 #公里 #大震 #規模