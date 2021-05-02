法國今天通報，境內醫院新增195人染疫不治，較前一天的270死減少，同時加護病房收治的染疫重症病患連續第5天下降。

路透社報導，這些趨勢似乎支持總統馬克宏（Emmanuel Macron）的決定，即法國將自5月3日起逐步鬆綁第3度全國性封鎖措施。

法國衛生部通報，過去24小時加護病房收治病患減少94人，降至5581人。此外，新增2萬5670人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），累計確診增至564萬2359例，排名全球第4高，僅次於美國、印度和巴西。

先前由於確診和染疫死亡病例急速攀升，法國於3月底展開第3度全國性封鎖。馬克宏期盼防疫封鎖效應，配合加速展開疫苗接種作業，將會改善法國境內疫情。

面臨來自商業界和憂心大眾的施壓，馬克宏於4月30日宣布4階段逐步鬆綁當前封鎖方案。（譯者：劉學源）1100502

(中央社)