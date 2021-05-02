電視劇常見男女主角確診血癌後，彷彿得了絕症般崩潰痛哭。事實上，血癌當中患者人數最多、病情也最嚴重的急性骨髓性白血病，近年陸續有多款標靶藥物問世，可有效延長存活機會，對無法承受化療的年長者或合併體弱的病患更是一大福音。

急性骨髓性白血病俗稱血癌，包括歌手高凌風、台灣首富郭台銘三弟郭台成、畫家幾米等都是知名的病友。

急性骨髓性白血病的致病因子為造血器官基因突變，以後天因素影響居多，例如受過化療或放射線暴露，但也有很多病人查無原因。

中華民國血液學會祕書長、台大醫院血液科主治醫師侯信安表示，白血病可依癌化血球的成熟程度和分化源頭，分成慢性、急性、骨髓性、及淋巴性4類。

其中，急性骨髓性白血病發生率最高，每百萬人的發生率為33.69％，每年約新增800例。好發族群為65歲以上的老人家，約佔5成；其次為40～65歲民眾，約佔3成。

●4大症狀 可能是急性骨髓性白血病

侯信安說，患者會因為骨髓未成熟的造血細胞增生，堆積在血液及骨髓中，導致血癌細胞全身擴散，取代正常血球。因此，患者可能會出現下列4大症狀：

.症狀1：不明原因發燒

原因：白血球不足會使免疫力降低，導致患者容易感染和莫名發燒

.症狀2：臉色蒼白疲倦

原因：紅血球不足，會使攜氧能力降低，導致患者臉色蒼白、氣喘如牛。

.症狀3：瘀青出血

原因：血小板不足，會使凝血功能降低，導致患者全身莫名瘀青出血，女性患者的經期量也可能變多。

.症狀4：骨頭疼痛

原因：當異常血球堆積於骨髓，會造成骨髓膨脹，導致患者會感到骨骼和關節疼痛。

若有不明原因發燒不退、疲倦、瘀青與骨頭痠痛時，務必就醫。(示意圖/Shutterstock)

「但上述症狀都不典型，民眾容易混淆為老化或感冒，」中華民國血液病學會理事長、台大醫院檢驗醫學部主任周文堅說，急性骨髓性白血病的病情惡化很快，可能發病2週內癌細胞就增加1,000倍。

此外，患者確診時普遍伴隨高燒、出血、敗血症、肺炎等嚴重併發症，必須要搶時間治療。「所以了解症狀和及早就醫，才是真正的救命關鍵。」周文堅說道。

●標靶藥物問世 讓病人延長存活期

過去40年，急性骨髓性白血病的治療武器只有化學治療和幹細胞移植，確實曾使得病患的存活狀況不理想。

周文堅解釋，化療的強度高、副作用強烈，對可承受治療的年輕患者而言雖然辛苦，不過療效還不錯。但是，罹患急性骨髓性白血病的族群多半是有共病的年長者，或已出現合併症狀的體弱患者，他們難以接受強度高的標準化療，只能降低治療強度，或針對併發症進行控制。

這些限制，會害年長或體弱患者的整體存活期只有4.1個月。「以前老醫師還說，50歲以上的血癌病人不必接受治療，因為效果不好，」周文堅說道。

但隨醫學發展進步，現在患者即便高齡80～90歲，還是可以接受治療，而且有機會延長存活率，其關鍵在於：副作用較低的標靶藥物問世。2017年起，針對急性骨髓性白血病的標靶藥物陸續出現，進入精準個人化治療時代。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃說，目前有下列4款創新標靶藥物，包括FLT-3抑制劑、BCL-2抑制劑、新型去甲基化口服藥物、IDH1或IDH2標靶藥物，美國國家癌症資訊網已將這些藥物納入治療指引：

.FLT-3抑制劑

已取得台灣藥證，健保給付於基因具FLT-3突變的新確診患者，必須合併化療。若是疾病復發或對第一線治療反應不佳的難治型患者，具FLT-3突變也可單一使用，但需自費。

.BCL-2抑制劑

已取得台灣藥證，但未納健保給付，需自費。適用於無法接受高強度化療的初診斷患者，必須合併低劑量化療或去甲基化藥物。

.新型去甲基化口服藥物

尚未取得台灣藥證，也未納健保給付。適用於不適合骨髓移植或化療的年長患者，可單一使用。

.IDH1或IDH2標靶藥物

已取得台灣藥證，但未納健保給付，需自費。適用於具基因IDH1或IDH2突變的復發性或難治型患者，可單一使用。

葉士芃說，上述標靶治療的出現，讓65歲以上的年長者存活期從平均的3～5個月，延長至8～10個月；年輕型患者的5年存活率也能從40％～50％，提升到60％～70％。

72歲患者吳爺爺就是靠BCL-2抑制劑合併去甲基化藥物治療，讓原先嚴重細菌感染併發肺炎的他接受治療，不必承受高劑量的化學治療。待身體恢復、癌細胞清除後，兒子捐出骨髓，讓他能接受幹細胞移植，追蹤2年至今恢復良好。

吳爺爺得以快速改善，給了收治個案的葉士芃很大的鼓舞。他說：「以往面對身體狀況不好的病人，醫療團隊除了症狀治療之外，幾乎束手無策、力不從心。幸虧標靶藥物讓治療突破瓶頸，使老人家也能獲得重生機會！」

●標靶藥改善狀況 仍要接受化療或幹細胞移植

葉士芃提醒，化療還是幹細胞移植以外最可能治癒的標準治療選項。當病患使用標靶治療搶時間改善身體狀況後，仍建議接受化療或幹細胞移植。

周文堅也補充，標靶藥物還是有副作用，包括噁心、嘔吐、倦怠、肌肉痠痛等，但比化療要輕得多。呼籲病人治療期間一定要預防感染，例如勤洗手、避吃生食，吃水果時一定要去除果皮等。

儘管標靶藥物的出現讓急性骨髓性白血病的治療更加優異，但放眼國際，我國可用的標靶藥物種類仍然有限。周文堅以學會理事長身份替病患請命，希望政府能加速新藥核准和健保給付，讓更多患者能得到更適切的治療。

(中時新聞網)