如何確定自己是在解決問題，而不是製造問題？你要透過有效的方式與系統，落實「上游思維」，不再與眼前的問題糾纏對抗，而是往上游去，找到一勞永逸的解決方案。

我們都知道，在問題發生前，就先從根本把問題解決掉，才能根治問題。但是，基於一些既有的習慣、人性的弱點、或組織的制度，讓很多人疲於奔命地享受急救的過程，而不願意投身於事前的預防。

因為，超前部署，防患未然，要花比較多的心力；但是，也正因為本來可能會發生的問題，後來沒發生，看不見功勞，讓辛辛苦苦去阻止問題發生的人，沒有成就感。

舉例來說，有兩位員警值勤方式不同。第一位員警，每次輪班時，都會花一半的時間，站在容易發生意外的街角；駕駛人只要看到這位員警，就會變得比較謹慎，可能也有助於防止行車意外。

第二位員警則是隱身在角落，出奇不意地把違反禁止轉彎規定的車輛逮個正著。

警方高層明知道，第一位員警對公共安全的貢獻比較多，但獲得表揚的卻是第二位員警，因為有一整疊的罰單，可以證明他的努力。

所以這次就要跟你來聊聊，如何透過有效的方式與系統，落實「上游思維」，幫助個人或組織，不再與眼前的問題糾纏對抗，而是往上游去，找到一勞永逸的解決方案。

突破問題盲點

巴西有一位社運人士黛博拉．德拉若，她曾經接受醫生建議，進行剖腹生產。母女均安之後，她才意識到一個問題：為什麼醫師看起來一副很想幫她剖腹的樣子？

德拉若發現許多人都有和她有類似的經驗：雖然她們都想自然產，但是醫師都引導大家剖腹產。

全球各國的剖腹生產率不太一樣：以二○一六年的數字來看，瑞典是一八％、西班牙是二五％、美國則是三二％。但是在巴西，二○一四年的剖腹產率，高達五七％，是全球剖腹率最高的國家之一。更驚人的是，巴西有錢人偏好使用的私人醫療體系中，有八四％的嬰兒，都是透過剖腹產所生。

這個現象，不但牽涉到醫院龐大的利益，也讓婦產科醫生賺取比較多收入，而且可以排班動手術，不用半夜起來接生。

德拉若為了改革，加入一個新的組織，為孕婦們可以主張自然產的權益發聲。他們找到一家社區醫院進行實驗計畫，調整輪班制度、確保醫師收入，讓這家醫院在九個月之內的自然產率，從百分之三，提高到百分之四十。而且，到現在還在進行全面性的推動與改革。

這個例子，告訴我們一個很重要的觀念——要培養「上游思維」，首要任務是：「突破問題盲點」。千萬不要：見怪不怪，習以為常。

避免隧道效應

我們在邁向上游思維的過程中，很容易因為急著要處理身邊的瑣事而分心。以至於無法往上游走去。會出現這個問題，常是因為：個人心思的頻寬不足！

心理學有一個理論，稱為「隧道效應」。當人們因為眼前各種細瑣的問題，而讓自己分身乏術，視野就會變得像是在隧道中那樣狹隘。把自己局限在短視，而且反射性的思維裡，就像身處隧道中，只能往前走一樣。

一旦陷入隧道效應，就無法系統性地思考，也無法避免問題發生，只能做出本能的反射動作。

隧道效應，不只會持續惡性循環，甚至有可能帶來情感上的獎勵。當某人在最後一刻阻止大災難發生，有種榮譽感會油然而生。以下個案帶著浮誇意味，卻很常在現實發生。

「親愛的團隊，我們必須給小李掌聲，因為他即時滅火，救了所有人，讓我們逃過一劫。如果不是他，我們早就趕不上，提交庫存缺貨報告的期限了。」

拯救大家的感覺非常美好，英勇行動更是讓人上癮。但是，對英勇行動的仰賴，通常意味著體制的失敗。

建立回饋循環

規畫上游措施時，必須把視野放寬一點，並考量到各個層面。例如，我們介入的系統層級是否恰當？我們的行動會造成什麼樣的次級效應？有沒有可能，原本針對特定問題提出的解決方案，反而讓問題更惡化。也就是，如何避免在解決問題時，製造出多問題？

「眼鏡蛇效應」就是很明顯的例子。英國殖民印度時，官員發現：德里到處都是眼鏡蛇。為了改善這個問題，發布賞金政策：鼓勵民眾用眼鏡蛇的屍體，來換獎金。

官員本來預期這項政策可以解決問題，但德里居民的應對方式，卻是為了領獎金，而開始養殖眼鏡蛇。官方發現這項計畫，效果不如預期，就撤銷這項政策。

然而這時候，眼鏡蛇養殖者，已經累積一大群的蛇，但卻領不到賞金，這個市場沒了。那要怎麼辦才好？答案是：野放。結果，為了減少眼鏡蛇數量的計畫，反而導致眼鏡蛇變多。

因此，如何確定自己是在解決問題，而不是在製造更多問題呢？上游思維提醒你，請務必謹記：你所知道的一切，還有每個人所知道的一切，全都只是理論模型而已。你該做的，就是：實驗。如果發現錯了，就再試一次；又錯了，就再繼續試。唯有建立回饋循環，才能讓你確保自己真正在往上游走。

以上跟你分享的是，由究竟出版《上游思維》，我所為你摘要的重點。邀請你上時報周刊網站留下意見，和我分享：你對其中的哪個論點特別有興趣？你是在對於上游思維，有進一步理解？請你留言跟大家一起討論喔。

《上游思維》書封（圖／究竟出版提供）

《上游思維》

本書深刻分析阻撓我們往上游前進的心理障礙，並幫助讀者釐清行動過程中應該注意的各種事項。並提供如何引領下一代前往更上游的建議，思考如何從個人層面採取行動。

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(中時新聞網)