35歲王男昨（1日）傍晚5時許，於泰山區明志路三段民宅內與38歲室友林男發生口角衝突，王男左小腿被刀畫出一道長約20公分的切割傷，林男犯案後逃逸。王男遭砍後，自拍傷勢傳給妹妹，妹妹收到後趕忙報警求助，警方事後鎖定林男蹤跡，在犯案6小時後，在三重一間三溫暖逮捕林男，辯稱兩人因債務問題才犯案，遭依殺人未遂罪嫌函送。

警方調查，受傷的王男與林男兩人皆是列管毒品人口，雙方同租一間房為室友。昨天中午，兩人在房內突然起口角，林男當場持刀砍傷王男，甚至還打電話給王男的妹妹，並傳了一張傷口照片，表示他砍傷了她的哥哥，要她自己帶哥哥去醫院急救，隨後逃離住所。

王男的妹妹收到照片後驚嚇不已，在朋友陪伴下趕往哥哥住處，接著報警後與員警一同上樓查看，驚見哥哥倒在房內，立刻報請119將哥哥送醫，目前已無大礙。

林口分局專案小組立刻清查林男行跡，在犯案6小時後，發現他現蹤在三重某家三溫暖，於是前往逮人。林男自知無法逃過法網，乖乖與員警回到派出所內，在警訊時林男供稱，因王男欠他不少債務無法償還，兩人因此發生口角，他原本只是想恐嚇對方，刀子卻不慎劃傷對方小腿，警訊後，林男遭依殺人未遂罪嫌函送。

(中時新聞網)