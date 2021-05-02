大陸東部戰區的054A飛彈護衛艦「濱州號」（舷號515），5月1日在台灣和與那國島之間的海域通過，進入東海後，今天凌晨現身台灣東北方海域，台日雙方均嚴密監控，我國海軍派出基隆級艦，日本海上自衛隊也派出護衛艦共同監控。但軍事專家認為，根據陸艦航跡，以及空中還有反潛機與電偵機出現，顯示共軍正積極經營東部水下戰場，不可不愼。

前海軍新江艦艦長呂禮詩表示，從統合幕僚監部公布的報告看來，隸屬於大陸東部戰區的054A飛彈護衛艦「濱州號」（舷號515）從4月30日凌晨1點左右出現在宮古島的北北東約150公里處；隨後該艦在沖繩和宮古島之間的海域中向南航行，5月1日，在台灣和與那國島之間的海域通過，進入東海。

賓州號單艦在台灣東部海域活動，空中還有反潛機和情報搜集機伴護，足見解放軍已在東部進行「海空聯合反潛操演」，經營東部水下戰場。(國防部提供)

呂禮詩認為如果搭配昨天國防部的即時軍事動態可以發現，從南海通過巴士海峽進入東部海域的運八反潛機和穿越宮古海峽至東部海域的運九情報搜集機，與濱州艦同時執行的是「海空聯合反潛操演」。

呂禮詩還舉他在2018年6月25日以「益陽艦下面藏著攻擊潛艦？」為題，投書媒體，在文中就其中提到：潛艦為了隱蔽行蹤，經常於水面艦船下方潛航；當時見報後，大陸解放軍即減少054A單艦通過宮古海峽，而改以向北穿越對馬海峽。

因此呂禮詩研判，這次054A單艦在台灣東部海域活動，空中還有反潛機和情報搜集機伴護，足見解放軍已在東部進行「海空聯合反潛操演」，經營東部水下戰場。面對此一新情勢，國軍絕對不能掉以輕心。

(中時新聞網)