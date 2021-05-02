紐約洋基近期精神一振，過去10戰贏下7場，在美東一口氣追過勁敵坦帕灣光芒而暫居老三。2日洋基再度以6-4擊敗全聯盟最爛的底特律老虎，他們季外買來的抗癌投手泰隆(Jameson Taillon)終於奪下加盟以來的首勝，距離他前一次的勝投（2019年5月2日）整整1年了。

Judge tacks on 2 more 👨‍⚖️ pic.twitter.com/meXa2cJuip — New York Yankees (@Yankees) May 1, 2021

泰隆5局只失1分(陽春炮)，被敲3安，送出8次三振，自責分率降到5.24。「我提醒自己放慢腳步，專注在每一球。卡布瑞拉(Miguel Cabrera)是我們這一代最強的打者，不論他在職業生涯哪個階段，對我而言他站上打擊區都是一項挑戰。」第5局老虎攻到兩出局滿壘，泰隆就在此時K掉卡布瑞拉而解除危機。

當初擁有時速99英里(約159公里)的四縫線速球、身高196公分的泰隆被看好成為一代名投，但他29歲前就歷經兩次手肘韌帶重建手術以及睪丸癌手術，搞得自己千瘡百孔。他最好的一季有14勝10敗、3.20自責分率，洋基就是賭他一把，希望榨出他剩餘的力量。

洋基沒有全壘打，8支安打就攻下6分，得點圈有人時絕不浪費。6局下洋基靠著保送、觸身球弄到滿壘，「法官」賈吉(Aaron Judge)兩出局時一棒敲回2分，接著托瑞斯(Gleyber Torres)又是一棒敲2分。賈吉、托瑞斯包辦了全隊6分打點，特別是賈吉繳出3安猛打賞、3分打點。第9局輪到查普曼(Aroldis Chapman)登板關門，他居然7球就送出兩K、搞定3位打者，幫洋基守下勝利。

(中時新聞網)