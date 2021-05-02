案1120都騎機車先至機捷站，再轉乘機捷上下班。（指揮中心提供）

台灣新冠疫情升溫，接連出現本土病例確診者，對此，總統蔡英文罕見在臉書公布確診者活動足跡，包括新北、嘉義、雲林、台北、桃園等縣市，並提醒大家防疫不可鬆懈，若出現相關症狀應馬上就醫。

蔡英文昨（1）日在臉書貼出本土案例確診者足跡，案1120在4月15日至25日，多次搭乘捷運往返三重站及機場旅館站；案1127於4月27日、28日前往早餐店、大賣場、自助洗衣店等地；案1128在4月27日、28日除搭乘捷運、客運外，也曾到早餐店、按摩店、鍋貼店等處。

案1127足跡曾於4月27日傍晚6時20分至大潤發中壢店購物15分鐘。（中央流行疫情指揮中心提供）

案1128足跡。（指揮中心提供）

案1129足跡範圍則擴及嘉義，4月23日、24日曾到火雞肉飯店、阿里山；25日活動範圍在奮起湖、北港代天宮及朝天宮周邊；26日則到台北車站搭乘機捷到機場旅館，再到坑口站。

案1129曾到嘉義阿里山、奮起湖等地。（中央流行疫情指揮中心提供）

蔡英文請大家互相提醒，曾前往這些地點的朋友，要做好自主健康管理，如果身體不適前往就醫時，也務必主動告訴醫生接觸史、旅遊史等資訊，她也強調，出現零星本土案例並不可怕，可怕的是過度輕忽而造成防疫破口持續擴大。

(中時新聞網)