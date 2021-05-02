5、6月梅雨季終於到了！氣象專家吳德榮表示，周三及周六、周日分別有2波移動性鋒面通過，結構不強，但配合不穩定大氣，尤其在午後有對流被激發的條件，要慎防雷擊、強風、短時強降水等劇烈天氣，有致災的可能。其中周三是今年首波梅雨鋒面通過，全台有雨，中部以北將有較大雨勢發生。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局定義5、6月為台灣的「梅雨季」，期間影響的主要天氣系統包括：午後對流、移動性鋒面、滯留鋒、西南氣流等，視當時大氣的不穩定度，常激發出不同的「中、小尺度」對流系統，伴隨劇烈天氣，像是雷擊、強風、冰雹、龍捲風、短時強降水，皆有致災的可能，不能只著眼於滯留鋒的影響。然而梅雨季期間並非每天都下雨，也會出現暖熱如夏的天氣。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，5月上旬即有兩波移動性鋒面，首先是周三(5日)梅雨季首波移動性鋒面通過，配合午後對流的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨，局部地區有較大雨勢，南部也有局部短暫降雨，幾乎全台有雨。

吳德榮說，周四、五(6、7日)鋒面遠離，天氣好轉，但大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率。周六、日(8、9日)梅雨季第二波移動性鋒面接近並通過，配合不穩定大氣，易有對流被激發，由於是末期的模擬，模式仍在調整中，應持續觀察。

吳德榮說，今(2)日全台晴朗穩定，白天熱如夏、紫外線強，早晚偏涼；北部氣溫18至32度，中部18至33度，南部19至35度，東部15至34度。周一、二(3、4日)也是好天氣，但東南風帶來的水氣逐漸增多，東半部有局部短暫雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨。

(中時新聞網)