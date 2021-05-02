女星周迅是演藝圈著名的演技派代表，她是首位獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，貴為影后的周迅，私下相當親民且童心未泯，她日前就在凌晨收工後，現身機台夾娃娃，46歲周迅表情嚴肅夾娃娃，結果失敗後她露出傻笑表情，模樣超呆萌。

周迅近期接連推出新片，工作滿檔的她近日則曬出收工後的放風照，並寫下：「凌晨收工後的童心時刻」，只見周迅頂著精緻妝容現身夾娃娃機店，她表情嚴肅、專注地操作搖桿，又對著機台前後比對，周迅夾娃娃的模樣認真又緊張，但最後仍挑戰失敗、沒有夾到娃娃，周迅還露出尷尬的傻笑表情，模樣呆萌，頂著精緻巴掌臉的周迅五官立體、俏麗，俏麗模樣不免讓人想起周迅當年受封「人間精靈」的美名。

周迅專注夾娃娃，最後卻失敗，她露出尷尬的傻笑表情。（圖／取材自i周迅微博）

網友看到周迅的夾娃娃照紛紛大讚：「太美了吧」、「周迅根本周三歲」、「認真觀察的眼神太美」，也有人不禁問：「玩得開心嗎寶」、「喲 抓到沒啊」，還釣出周迅親民回應：「開心」，還直呼夾娃娃有點難。

周迅不只是演技派代表，她還是凍齡美女一枚。（圖／本報系資料照片）

其實周迅去年底與美籍華裔演員高聖遠正式官宣離婚，兩人在微博寫下「祝安好」，雙方都沒有口出惡言，這段6年婚姻畫下句點，恢復單身的周迅則積極投入工作，忙拍戲的她也接連推出電影《侍神令》、《第十一回》以及《世間有她》。

(中時新聞網)