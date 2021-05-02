俄羅斯在遭到歐盟制裁後，4月30日宣布反制裁8位歐盟公民，包括歐盟議會議長與多位政府官員與學者，瑞典科學家史考特也在此列。為此，瑞典將召見俄國大使表達抗議。

史考特（Asa Scott）是瑞典國防研究院（Swedish Defence Research Agency, FOI）化學、生物、輻射與核能安全研究室主任，她曾參與研究俄羅斯反對意見領袖納瓦尼（Alexei Navalny）中毒案件。研究室在調查後發現，納瓦尼中的毒屬於諾維喬克（Novichok）神經毒劑。

諾維喬克毒劑是蘇聯在1970年代開發的一系列神經毒劑，2018年英國前俄羅斯間諜毒殺案也是使用此類毒劑。

瑞典外交部認為俄羅斯的反制裁是不正當的，對此表示譴責，並將召見俄羅斯大使，表達抗議。

瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）表示，俄羅斯對國防研究所的科學家進行制裁是令人完全無法接受且不合理的，這可以看出俄羅斯政權的任意妄為。他表達會全力支持被制裁的史考特。

瑞典國防研究院在聲明中表示，無法接受俄羅斯的制裁行為，重申研究院的工作不會因為制裁而受影響。

國防研究院的俄羅斯專家帕林（Carolina Vendil Pallin）表示，從此次受制裁名單看來，俄羅斯很了解該怎麼利用制裁清楚表達立場，也很了解如何讓制裁達到最佳效果。他們在制裁後，隨即加重國內控制。

帕林表示，俄羅斯與西方國家的關係越來越糟，甚至愛沙尼亞都被俄羅斯媒體指名為「敵國」。俄國的黑名單越來越長，新聞工作者也受到越來越大的壓迫。

遭俄羅斯反制裁的歐盟議會議長薩索里（David Sassoli）在個人社群軟體上表示，任何的制裁或威脅都不會讓歐盟議會或他個人停止捍衛人權、自由、民主的工作，「威脅不會讓我們禁聲」。

在俄羅斯黑名單上的還包括德國的檢察官、法國政治人物，以及波羅的海國家拉脫維亞、愛沙尼亞的政府官員。（編輯：馮昭）1100502

(中央社)