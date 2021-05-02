楊丞琳日前到陸綜《乘風破浪的姐姐2》踢館，不僅表現亮眼，還成功挺進決賽順利組團，目前已回到台灣的她，正在居家隔離，但也不忘自主訓練，近日她曬出腹肌辣照，吸引超過15萬粉絲按讚留言。

楊丞琳近日在社群發文，透露雖然是隔離的最後一天，但接下來還有七天的自主管理期，不能隨意趴趴走，所以她要好好陪媽媽和寶貝狗女兒Yumi，「真的太想念她們了」，並逗趣和粉絲喊話：「你們是不是也想我啦？還是其實也還好？！可惡！」

楊丞琳秀自主訓練成果。(圖／翻攝自IG)

而她也曬出這段期間自主訓練的成果，只見穿著運動背心的她，不僅擁有超兇身材，腰間完全零贅肉，露出超狂腹肌馬甲線，吸引逾15萬粉絲按讚留言「美死了」，網友更笑虧：「這樣老公會更想你」，連張柏芝也留言直呼「美」，並刷一排愛心圖案表達愛意。

此外，她在隔離期間除了規律運動外，也透露自己在追英美歷史影集《王冠》，更因為追劇上網查了一堆英國王室的資料，笑稱自己超用功，引起許多劇迷的共鳴並表示認同。

楊丞琳之前睽違3百多天終於和老公李榮浩相聚，還去參加《乘風破浪的姐姐2》，最後更獲得第三名佳績，和那英、周筆暢、容祖兒、王鷗、楊鈺瑩與吉克雋逸組團。

(中時新聞網)