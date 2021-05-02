台北市議員羅智強2018年時因為駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案，痛批駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，遭到謝長廷提告，日前該訴訟才告一段落，台北地院判謝敗訴，羅免賠，可上訴；而今(2)日羅智強在臉書上透露自己又遭到立委蔡適應提告，直言「這兩人毒害台灣人不擇手段，謝長廷強推核食、蔡適應擁護萊豬」，痛批蔡適應根本就是「小號謝長廷」。

羅智強指出，過去2年多，為蘇啟誠冤死案，他不遺餘力的為這位優秀的外交官爭公道，率先揭發謝長廷愛將楊蕙如養網軍idcc造謠中傷大阪處，也痛批謝長廷卸責，謝長廷為此提告羅智強求償100萬元，而如今法院判決他勝訴、謝長廷敗訴，雖尚不是終局判決，但他感謝司法，作出了這個公正的判決。

除了楊蕙如以及謝長廷，要為蘇啟誠冤死案負責的，還有蔡適應；羅志強指出，當初蔡適應第一個跳出來帶風向，痛批大阪處「神經慢半拍」、「該負責任」，引導綠媒、網軍全面追殺蘇啟誠，更造成蘇以死明志。羅智強特別點名蔡適應，「你要不要出來向蘇啟誠的在天之靈說聲抱歉？」

羅智強在今日表示，在謝長廷與他的訴訟告一段落後，蔡適應又緊接著跑來告他，來個「車輪戰」，羅智強狠酸蔡適應跟謝長廷真的是「有87%像」，而這種人竟然準備要選基隆市長，「真是基隆人的福氣」，一個是基隆選出來的立法委員想餵基隆人民吃萊豬，根本是小號的謝長廷。

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