微笑哥張育成終於開張了，近幾場熄火之後，他2日回到熟悉的先發二壘手位置打第8棒，關鍵一支安打追平他本季最多的單場2打點，可惜印地安人還是不敵同區的芝加哥白襪。決定勝負的一棒出現在3局下，白襪的提姆安德森(Tim Anderson)揮出滿貫全壘打，白襪單局灌進5分，終場7-3獲勝。

印地安人投手麥肯錫(Triston McKenzie)以3個四壞保送弄到滿壘，總教練很擔心，但麥肯錫也三振了兩位打者，而且還只是第2局，被允許繼續投。結果慘劇發生了，麥肯錫又投出保送擠回1分。

此時輪到提姆安德森，麥肯錫擦邊取得兩好球，接下來他一顆速球投在紅中位置，被推打成反方向全壘打！由於隊友不幫忙，提姆安德森一度擁有「連續15支陽春炮」的尷尬紀錄，這次隊友幫他站得滿滿的。

印地安人4局上也攻到兩出局滿壘，輪到張育成打擊。這是張育成的重要時刻，他連續15個打數槓龜，在球隊滿壘追分的緊急時刻，再打不出去就有負總教練期待了。面對較不利於己的右投手，張育成選擇第一記內角速球出棒，打得有點高，但因落點巧妙而形成中外野與游擊之間的德州安打，帶有2分打點！

可惜包爾(Jake Bauers)硬衝三壘遭到觸殺，該半局結束，還好得分照算。畢竟那支安打是比較軟的「鳥安」，包爾從一壘跑三壘是過於勉強了。最後印地安人失利，張育成至少擺脫了近期的低潮，打擊率上升為0.163。

(中時新聞網)