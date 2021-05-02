英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）今天過6歲生日，王室發布媽媽凱特親手為女兒拍攝的照片。照片中夏綠蒂公主長髮披肩，微笑看著鏡頭，儼然已經是個小淑女。

劍橋公爵與公爵夫人4月29日才剛慶祝結婚10週年，發布2張兩人恩愛照片，以及一段家庭短片。夏綠蒂公主在片中和哥哥喬治王子、弟弟路易王子開心玩耍，在沙灘上散步、在草地上奔跑、在樹叢中玩躲貓貓、玩蹺蹺板、生火烤棉花糖，和一般家庭無異。

夏綠蒂公主2015年5月2日出生，是排在祖父王儲查爾斯（Prince Charles）、父親威廉王子（Prince William）、哥哥喬治王子（Prince George）之後的英國王位第4順位繼承人。

在王室臉書最新公布的照片中，夏綠蒂公主穿著短袖藍色碎花洋裝，神情頗為成熟。

凱特對攝影十分有興趣，她的子女近幾年慶祝生日，王室公布的照片均出自她手。去年夏綠蒂公主的生日，王室公布她參加慈善活動，在諾福克郡（Norfolk）送餐的照片。（編輯：黃自強）1100502

(中央社)