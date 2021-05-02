台北市長柯文哲，近來就警界人事強勢回應警政署，質疑「未審先判」、「趁亂安排自己人」，據本報獨家掌握，早在北市發生松山分局黑衣人之亂不久後，警政署高層便曾詢問柯文哲，有意撤換台北市警局局長陳嘉昌，結果遭柯拒絕，冷回：「他只剩兩個多月就退休，為何要換？」

北市陸續發生「松山黑衣人」、「北投黑道招搖投案」等兩起警紀案件，過程中警政署頻頻出招，前者要陳嘉昌交手機、測謊；後者則要求北投分局長下台，因逾越權限及懲處過重，讓柯文哲出面反擊。

據指出，警政署在兩案發生後，就以「轄區兩個分局出狀況，就可以拉下局長」的通例，與柯文哲溝通要撤換陳嘉昌。但柯認為陳只剩兩個多月就退休，松山黑衣人案又還未調查清楚，貿然換人並不合理，也沒有意義，當下表明不同意。後來警政署改拔北投分局長也遭柯拒絕，柯開始認為這些動作別有用心。

知情人士透露，柯文哲其實與陳嘉昌關係一般，2017年9月，柯原本器重的台北市警局局長邱豐光，因世大運衝突遭閃電撤換，由時任台中市警局長的陳嘉昌北上接任。當時柯對警政署的安排十分不滿，三度拒見新任的北市警局長陳嘉昌。

台北市這幾年治安平穩，也較少大型陳抗騷亂，柯對陳嘉昌並沒有什麼特別意見，只有柯後來推行警政革新，其中文山一、二分局合併案，柯認為市警局進展緩慢，也未向當地里民好好溝通，曾向陳嘉昌表達不滿。

據指出，警政高層其實很早就想換掉陳嘉昌，2019年1月，適逢數名高階警官退休，警政署與柯溝通換人，柯當時同意，市府發言人劉奕霆也對外證實此事，但強調市府「只是被告知」。

不料人事案往上送後，卻遭更高層制止，理由是首都警察局長是未來署長的熱門人選，「具有接班態勢，不可不慎重考量」，陳嘉昌在夾縫中求生，因此未遭撤換。

不過，松山黑衣人之亂發生後，警政高層又找到機會，立刻向柯文哲協調換市警局長，但柯直言無此必要，後來柯認為警政署逾越司法、想趁亂塞人，開始重炮回擊，警紀案件也向上延燒，升級成政治攻防。

(中時 )